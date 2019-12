Se entregó el ex precandidato a intendente acusado de liderar una red de trata de personas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex precandidato a intendente de Tres de Febrero Marcelo "Locatti" Uscheroff, que es investigado como supuesto jefe de una banda dedicada a la trata de personas que operaba en el barrio porteño de Flores, se entregó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, informaron fuentes judiciales.



Uscheroff, que en 2015 había perdido en las PASO de Cambiemos contra el historiador Diego Valenzuela, estaba prófugo desde marzo en el marco de un expediente en el que el juez federal Sebastián Casanello procesó a otros 7 integrantes de la organización criminal, por la que el ministerio de Seguridad había ofrecido un millón de pesos a quienes ofrecieran datos sobre su paradero y el de su hijo.



"Locatti" será indagado esta tarde bajo la acusación de haber sido una de las cabezas de la banda y quien garantizaba el funcionamiento de los prostíbulos a través de sus contactos con la policía y con el poder político, según señalaron fuentes judiciales.



La causa se inició en 2008 con una denuncia anónima realizada por un supuesto amigo de una de las mujeres explotadas que daba cuenta de los hechos que ocurrían en locales ubicados en el barrio de porteño de Flores, a la que luego se le fueron sumando más denuncias.



Después de una serie de tareas de inteligencia y de que se dispusieran allanamientos, la justicia determinó que en los locales identificados como "Lola", "Victora", "Camoon" y "Aries" se estaban dando las situaciones denunciadas.



En esos lugares "funcionaron de manera organizada y coordinada durante unos diez años, con el objeto de promover la trata de personas con fines de explotación sexual y la promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución ajena", sostuvo el fiscal Franco Picardi en el dictamen con el que pidió elevar a juicio una parte de la causa.



En la investigación también intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo.



De las escuchas judiciales ordenadas en este expediente surge que quienes estaban al frente de las maniobras ilegales habrían tenido algún tipo de arreglo con personal policial de la Comisaría 38, abocado a controlar la zona correspondiente a los prostíbulos.



Los principales imputados como autores del delito son Norberto Gustavo Medina, su hijo Jonathan, Marcelo Gregorio Uscheroff -ex funcionario del municipio de Tres de febrero y ex presidente de la UCR de esa misma localidad- y su hijo, Julián Mauricio Uscheroff.



Para los investigadores, Uscheroff era quien manejaba la estructura y ponía distintos responsables -"caras visibles"- en los locales donde se desarrollaban los delitos.