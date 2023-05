¿Se ilusiona? Las palabras de Jorge Almirón tras vencer a Colo Colo

Luego de la victoria de Boca en Chile ante Colo Colo, Jorge Almirón dejó varias frases interesantes. El entrenador del "Xeneize" dialogó con los medios de prensa en conferencia y no se guardó nada. Respondió a las consultas y entregó algunas declaraciones que ilusionan a los hinchas. Claro, el equipo comienza a cambiar la imagen y poco a poco se consolida con la idea del nuevo DT, lo que emociona a los fanáticos.

"Ellos en el primer tiempo estuvieron mejor y tuvieron dos o tres jugadas en la que nuestro arquero nos salva en esos momentos en los que estamos sufriendo, ya que el rival también juega y tiene buen equipo. Nosotros nos adaptamos rápidamente a la cancha en la que era imposible jugar al fútbol. Nuestro arquero estuvo muy acertado. Sergio nos salvó en varias jugadas y nos metió en partido porque si te hace un gol en una de esas jugadas cambian el trámite del partido", partió señalando Almirón.

Publicidad

Además, Jorge expuso: "Después nos asentamos y en el primer tiempo tuvimos dos o tres jugadas netas de gol que no pudimos meter y llegó un muy buen gol de Luis (Advíncula), que en esa posición es importante. Luego en general se hizo un partido importante y en el segundo tiempo manejamos muy bien la pelota y generamos varias situaciones de gol. Jugamos contra un muy buen equipo, pero somos justos ganadores por todo el trámite de juego".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"En el segundo tiempo con la ventaja entramos más aceitados y con el hombre de más se notó la diferencia. El primer tiempo no fue malo, pero estábamos apurados con la pelota y la perdimos en sectores en los que quedamos muy abiertos. Sufrimos cuando tuvimos que sufrir. Todo el equipo estuvo muy atento, la defensa y el arquero. El hecho de que no te metan gol también es importante, hace mucho que el equipo no estaba en esa condición y hoy es importante generar confianza y que no te marquen el gol", agregó.

Elogios de Jorge Almirón

Por otra parte, Jorge Almirón dijo lo siguiente sobre Valentín Barco: "Eso algo que no pasaba hace mucho. Ganar de visitante siempre es importante y el equipo hoy lo hizo con altura. Hablamos de táctica con él, algo que entiende mucho. Jugamos con línea de cuatro y cuando teníamos que defender el Chelo (Marcelo Weigandt) jugaba de central porque ellos se movían mucho y como el número 7 y la idea era que lo tomara el Colo. Con la línea de cuatro lo hacía dudar (a Barco) y esto hizo retroceder a Villa y ahí no nos pudimos ajustar. A él (Barco) le costó tener siempre un jugador abierto, pero luego se ajustó".