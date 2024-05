Hasta el domingo 19 de mayo habrán actividades del ámbito deportivo en las cuales participarán los representantes de San Juan, tanto en el ámbito local como el nacional. Además, se podrá disfrutar de estas actividades junto a la familia. Este será el cronograma del fin de semana:

Motociclismo

Este fin de semana comienza la competencia organizada por la Asociación de Enduro y Rescate (ASER), el campeonato sanjuanino de motocicletas de Enduro. La misma se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 en el circuito ASER norte, en Ullum y el acceso al público será libre y gratuito.

La modalidad de competencia será cross country. Y entre las categorías participantes habrá de Senior A y B, Junior A y B, Master A, B y C, promocional, principiantes y de Enduro. Los más experimentados recorrerán un trazado de 11 kilómetros y los menos uno de 8. La cantidad de giros dependerá de la categoría. La dirección de la carrera estará a cargo de Eduardo Oro, quien también será parte del jurado, además de Federico García y Sebastián Lobo.

Atletismo

En su 25º edición, se correrá la Posta Difunta Correa, una reconocida competencia sanjuanina. La misma se disputará el domingo 19 de mayo a partir de las 8 horas y la etapa largará frente a la Municipalidad de Santa Lucía y finalizará en el paraje de la Difunta Correa, en Vallecito, Caucete. El tramo de la carrera es de 64 kilómetros. Además, la competencia tendrá atletas de la provincia, como así también de Mendoza, La Rioja y Córdoba.

La competencia es por equipos y cada conjunto estará integrado por nueve integrantes, ocho titulares y un suplente. Cada titular deberá correr ocho kilómetros para ser relevado por otro compañero.

Fútbol

En tanto a este deporte, se disputará la octava fecha del Torneo Apertura femenino, como así también la décima tercera fecha del masculino. Además, habrá actividades en segunda división.

En la primera división del masculino, los partidos a disputarse serán: este sábado 18/5 Villa Obrera vs. 9 de Julio, Peñarol vs Del Bono, Marquesado vs. Juventud Zondina, Colón Junior vs. Alianza y Trinidad vs. Atenas. Los partidos iniciarán a las 16 horas. La fecha continuará el domingo 19/5 con Unión vs. López Peláez, Desamparados vs. Sp. Rivadavia, San Lorenzo de Ullúm vs Minero y Sp. Picón ante Carpintería. Todos los encuentros comenzarán a las 16 horas. El último encuentro se jugará el martes 21/5 y será Aberastain vs San Martín, a las 16, en Pocito.

En la rama femenina, la octava fecha comenzará este domingo 19/5 con Palermo vs. Villa Obrera (en cancha de Centenario Olímpico) y el clásico Desamparados vs. San Martín en El Serpentario, ambos a las 11 horas. También se disputará Atenas vs. 9 de Julio (16:00) y Trinidad vs. Las Águilas (20:00) en el Predio Literas. La fecha continuará el martes 21/5 con las punteras del torneo Colón Junior vs. Minero a las 16 horas y se completará el miércoles 22/5 con Alianza vs. Centenario a las 16:30 horas.

Segunda división del masculino: este sábado 18 de mayo jugarán Centenario Olímpico vs. Los Pumas, Libertad Juvenil vs Juventud Unida, Recabarren vs Punteto, Rawson Junior vs. Juventud Ullunera, Villa Ibáñez vs. Sarmiento y Fiorito vs. Defensores de Argentinos. El domingo jugarán San Agustín vs. Villa Hipódromo, San Damián vs. Defensores de los Andes, Juventud Rivera vs. Árbol Verde y Huarpes vs. El Globo. Todos los encuentros comenzarán a las 16 horas.

Segunda División del femenino: la sexta fecha del campeonato comenzará este sábado 18/5 con Defensores de Los Andes vs. Carpintería y Árbol Verde vs EFOP, ambos a las 16 horas. El domingo jugarán Academia Rawson vs. Unión a las 10:45 y desde las 11 Rufrano vs. Universidad. La fecha se completará el miércoles 22/5 con Rivadavia vs Alianza B a las 15:30 horas.

Fútbol silencioso

El equipo sanjuanino de fútbol silencioso, los espartanos, están disputando un torneo privado y amateur denominado Europa League San Juan. Bajo la denominación de Sporting Lisboa, Espartanos enfrentará este sábado 18/5 a Manchester United, a partir de las 16 horas en Complejo Sioux. Ambos son los punteros del torneo, pero el rival de turno ocupa el primer puesto debido a la diferencia de gol.

Regional Amateur Femenino

Los equipos de la provincia competirán en la segunda fecha de la ronda inicial. En el Grupo 5 de la zona de cuyo juegan Colon Junior vs. Sportivo Rivadavia a las 16 horas. En cuanto al Grupo 6 de la zona, jugará Juventud vs. Alianza a las 16 horas. Quedan libres San Martín y Palermo en esta fecha.

Vóley

Se jugarán los partidos oficiales del Torneo Apertura que fiscaliza la Federación Sanjuanina de Voleibol.

Viernes 17 de mayo

Mayores Masculino A1

22:00 - Universidad – U.V.T

22:00 - Club Hispano – Obras San Juan

Mayores Femenino A1

22:00 - Club Hispano – Obras San Juan B

Domingo 19 de mayo

Mayores masculino A1

19:00 - U.V.T - Club Hispano B

19:30 - Ausonia – Universidad

Mayores Femenino A1

19:30 - Universidad – Ausonia.

Lunes 20 de mayo

Mayores Femenino A1

22:00 UPCN – Obras San Juan.

Martes 21 de mayo

Mayores Femenino A1

22:00 – Unión Amigos del Vóley – U.V.T.

Patinaje

Este fin de semana, la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan llevará a cabo una clínica de danza, dirigida por el técnico internacional César Agrello. La invitación es para este sábado 18 y domingo 19 en el interior del Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito. Las categorías participantes serán debutantes, básico, avanzados, nacional e internacional.

Rugby

Torneo Cuyano

Equipos masculinos de la provincia disputarán partidos correspondientes a los torneos cuyanos. Por la sexta fecha del Top 10, también llamado Copa de Oro, este sábado 18/5 Huazihul visitará a Liceo de Mendoza desde las 15:30 horas y a partir de las 16, el clásico entre Universidad (UNSJ) y el San Juan Rugby en el anexo universitario. Este partido será televisado por D Sports.

También por la sexta fecha, pero en la Copa de Plata, mañana Jockey Club visitará a San Jorge de San Rafael (Mendoza) a las 15:30 horas. Y el domingo 19/5, Alfiles visitará a Rivadavia de Mendoza a partir de las 15:30 horas.

Básquet

En el ámbito de la pelota naranja, entresemana y hasta el fin de semana inclusive, habrá más actividad referida al Campeonato Apertura. Habrá partidos en rama femenina y masculina.

Masculino: en el Nivel 1 de San Juan, anoche comenzó la última fecha del Apertura. UVT venció de local 65-62 a Sporting Estrella y Ausonia derrotó 72-64 a Universidad. Este viernes 17/5, a partir de las 22 horas, Hispano recibirá a Urquiza, Sanjuanino Junior a Inca Huasi y Lanteri a Jáchal. El puntero del torneo es Urquiza con puntaje perfecto de 16 puntos, producto de ocho victorias en ocho partidos jugados.

Femenino: en el Nivel 1 de San Juan, este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta en la ronda de Cuartos de Final. El domingo 19/5, Sanjuanino Junior recibirá a Aramburu (0-1 la serie para Aramburu por triunfo 21-89), Del Bono enfrentará a Universidad (0-1 la serie para Universidad por victoria 46-72) e Isca Yacú será local de Lanteri (0-1 para Lanteri por triunfo 41-63). El último encuentro de esta instancia se jugará el lunes 20 y es El Ceibo vs Urquiza (0-1 la serie para Urquiza por victoria 25-71). Los cuatro cotejos comenzarán a las 20 horas.

Hockey sobre césped

Torneo Apertura 2024

Este fin de semana se disputará la octava fecha del campeonato sanjuanino en categoría Primera femenina. A continuación, la programación provista por la Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista.

Categoría A

Sábado 18/05 – 16 horas: Huazihul vs Amancay.

Sábado 18/05 – 16 horas: Richet Zapata vs Lomas Negro.

Martes 21/05 – 21:45 horas: Universidad B vs Universidad A.

Categoría B

Sábado 18/05

14:30 horas: UVT Granate vs Universidad C, Cooperativa Castro vs San Juan Rugby Blanco y UDAP vs Universidad Negro.

16:30 horas: CESAP vs Lomas Blanco.

17:00 horas: Jockey vs Universidad Amarillo.

Por otro lado, en la Primera de Caballeros ya se conocen los finalistas del torneo. Universidad y Lomas definirán al campeón del torneo Apertura. Hasta el momento, la final no tiene programación confirmada.

Futsal

Torneo Apertura 2024

Masculino: anoche comenzó la novena fecha del campeonato. Defensores de Argentinos enfrentó a La Gloria y Las Águilas a Villa Porres (resultados a confirmar). Los partidos para este viernes 17/5 son los siguientes: Desamparados vs Mercedario en Minuto 90, Alianza vs. Del Bono en Alianza, Sindicato Empleados de Comercio vs. Krause en La Superiora, Unión VK vs. Hualilán en Unión VK, B° CGT Rawson vs Huarpes en CGT y B° Rivadavia vs. San Ricardo en B° Rivadavia. Defensores de los Andes cumplirá con fecha libre. En Primera todos los partidos comenzarán a las 22 horas.

Femenino: la sexta fecha del torneo está programada para el próximo lunes 20 de mayo. Los partidos son los siguientes: Rivera vs. Mercedario en Rivera, Pumas vs. Palermo en Parque de Rivadavia, Minero vs Desamparados en CESAP, Juventud del Norte de local vs. Colón Junior, La Gloria vs B° Rivadavia en Enfermera Medina y Alianza vs. Batistella en Alianza. En Primera todos los partidos comenzarán a las 22 horas.

Hockey sobre patines

Si bien no hay actividad programada en los torneos domésticos, los equipos locales sí tendrán compromisos que asumir en los campeonatos nacionales.

Femenino: anoche comenzó la Superliga Femenina, torneo que reemplazará a la Liga Nacional A1. Los primeros partidos del campeonato se jugaron en San Juan. Los resultados fueron: Unión VK 7-3 Bancaria, Aberastain 4-2 Huarpes, UVT 3-0 Concepción y SEC 0-8 Social. El resto de la fecha se completará el domingo 19/5 en Mendoza con Andes Talleres vs. Godoy Cruz y Maipú Giol vs. Murialdo, ambos a las 17 horas. Con programación a confirmar están Vélez vs GEBA y Ciudad de Buenos Aires vs. Talleres de Entre Ríos.

Masculino: este sábado 18/5 comenzará la segunda fecha de la Superliga Masculina, ex Liga A1. Los partidos programados son: Harrod’s de Buenos Aires vs UVT (13:30), Vélez vs Olimpia (14:00), Lomas de Rivadavia vs Estudiantil Porteño (18:00), Richet Zapata vs Huracán (18:00). El domingo 1975 jugarán Valenciano vs Bernardino Rivadavia de Mendoza (19:30) y Banco Mendoza vs. Bancaria (19:30). La fecha se completará el 26 de mayo con Andes Talleres vs Social (19:30) y Casa de Italia vs. Hispano (19:30).