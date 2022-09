¿Se la juega? Las palabras de Marcelo Gallardo antes del Superclásico

Pensando en el Superclásico de este domingo 11 de septiembre, Marcelo Gallardo no se guarda nada. El entrenador de River Plate habló en conferencia de prensa en las últimas horas y dejó varias frases interesantes, respondiendo a las dudas de los periodistas presentes. Además, también dialogó sobre la lesión de Solari, quien podría estar desde el arranque ante Boca Juniors, a pesar de su malestar físico.

“El equipo confirmado no, no porque tenga dudas. Lo que puedo mencionar, más allá de los jugadores tocados, es que tuvimos una semana de recuperación bastante buena. Fuimos equilibrados en las cargas y creo que vamos a llegar con todos los jugadores al partido. Luego decidiré el equipo para el inicio del partido. Me parece que más allá de su rápida respuesta futbolística y asimilación en cuanto a su llegada a esta institución y lo rápido que pudo tomar vuelo", partió diciendo Gallardo.

Luego, Marcelo resaltó: "Estuve hablando con él estos últimos días para acompañarlo en este proceso, porque es un chico joven, que recién llega. Asimiló el cambio rápido, pero no hay que sacar de vista los procesos. Tratar de que no pierda su naturalidad, alegría y que la siga manteniendo esa misma forma. Le tocó salir el último partido con una molestia, pero se recuperó bien. Hoy hizo un trabajo bastante bueno. Mañana veremos, pero creo que lo tendré a disponible para el juego del domingo”.

Marcelo Gallardo confía en su River

“De nuestra parte el comportamiento siempre fue el mismo. No me gusta dar el equipo, pocas veces lo di. No por querer ocultar, simplemente porque no quiero darle precisiones al rival, que puede generar algún cambio en el rival. Nosotros no pasamos información falsa para que hablen. Los que hablan son ustedes. No es mi forma. Esperamos a Solari, que se entrenó en la semana liviano. Si mañana está bien puedo utilizarlo desde el inicio, o tenerlo en condiciones para jugar lo que considere”, expuso el "Muñeco".

Para cerrar, Marcelo Gallardo dijo: “Jugamos con un rival que juega en su cancha, con su gente. Si bien no es un equipo que tuvo control total del partido, las últimas referencias que tenemos con ellos es que hubo mucha disputa en la mitad de la cancha. Estamos en igualdad de condiciones en cuanto a puntos, a cuatro de los punteros. Una victoria el domingo puede significar que cualquiera de los dos equipos despeguen anímicamente. Y dentro de la irregularidad, esos puntos que quedan por disputarse, tendrá un envión importante hacia la pelea por el título”.