Se negó a declarar el hombre detenido por el femicidio de su ex pareja en Coronel Suárez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El hombre de 48 años que fue detenido por asesinar a puñaladas el sábado pasado a su ex pareja, ante la mirada de policías que habían llegado para auxiliarla en su casa de la localidad bonaerense de Coronel Súarez, se negó a declarar hoy ante un fiscal de Bahía Blanca, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Fabio Otero (48), quien hoy fue indagado por el fiscal de Homicidios, Jorge Viego, en el marco de la causa por el "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido mediando violencia de género", en perjuicio de su ex pareja Fernanda Kuhn, de 48 años.



El hecho ocurrió cerca de las 18 del sábado, cuando Kuhn alertó al servicio de emergencias a raíz de que escuchaba ruidos provenientes del techo y que le estarían por abrir una de las ventanas de su vivienda, ubicada en la calle Guayaquil al 500 de Coronel Suárez.



Un jefe policial dijo a Télam que "al llegar al lugar, personal policial observó que en el jardín de enfrente había rejas y una puerta cerrada con llave y que a pocos metros de la vivienda se encontraba discutiendo acaloradamente un hombre con Kuhn".



"Fue entonces que, en momentos en que los efectivos intentaban ingresar al lugar para calmar los ánimos, el hombre sacó de entre sus ropas un cuchillo y le propinó cuatro puntazos a la mujer en la región abdominal", explicó el investigador.



Según se indicó, los policías lograron romper la reja y accedieron al lugar donde redujeron al hombre y secuestraron el arma blanca.



Por su parte la mujer fue trasladada de urgencia al hospital Municipal de Coronel Súarez, donde murió poco después.



En el marco de la causa los investigadores determinaron que Otero contaba con antecedentes por desobediencia y que existieron tiempo atrás restricciones de acercamiento recíprocas, aunque en la actualidad no estaban vigentes.



Un investigador explicó que "el hombre la había denunciado a Kuhn por no cumplir una orden judicial de no acercamiento, por lo que a principio de este año la mujer estuvo aprehendida".