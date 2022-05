¡Se picó! Así fue la última conferencia entre Brian Castaño y Jermell Charlo antes de la pelea

Brian Castaño y Jermell Charlo tienen todo listo para el combate de este sábado, pero el clima está más que tenso. Después de una primera batalla que terminó polémicamente, el argentino quiere noquear al estadounidense para no dejar dudas. Por ello, en la última conferencia antes del evento multitudinario, hubo situaciones que metieron más leña al fuego. Ante eso, hay una enorme expectativa de lo que pueda pasar.

Como podía esperarse, Charlo quiso tener la complicidad de su gente cantando por su país, pero el equipo y los fanáticos de Castaño no le dejaron animar su propia fiesta. “Argentina, Argentina, Argentina”, fueron los gritos intensos que se escucharon. “Te llevamos en el corazón, te queremos ver salir campeón, a mi no interesa en qué estadio pelees, local o visitante yo te vengo a ver...”, agregaron después.

Las cartas en la primera contienda entre ellos terminaron con un 114-113 para el argentino, un empate (114-114) y un más que sorpresivo 117-111 para Charlo. Eso fue lo que animó más a Brian Castaño para una revancha. De hecho, en estas horas le dijo a TyC Sports: “Él es así. Él, su familia, su gente... Son todos mal educados. Yo me muestro como soy, realmente tranquilo. Trato de ser lo más respetuoso posible. En la vida cotidiana soy normal”.

Brian Castaño se muestra confiado

“Quiero agradecer a Estados Unidos... Argentina-Estados Unidos, no es el tema de dos países. El deporte une, la unión para mí es pacífica. No es algo de Argentina-Estados Unidos, quiere aclarar eso que estoy muy agradecido con este país. Dice que va a volver a ser el Charlo de antes, a mí no me importa, me importa pelear, que haga lo que tenga que hacer y si viene a noquearme lo espero tranquilo, a ver si me aguanta los 12 rounds", mencionó el "Boxi" en la conferencia.

Para cerrar, Castaño destacó: "Realmente estoy tranquilo por el gran trabajo que hice todos estos meses, trabajé a conciencia con todo lo que pasó en la primera pelea, con todo lo que pasó en el campamiento. Trabajo al 1000 ¿Qué más puedo hacer ?¿hacerme mala sangre? No, vengo, disfruto de esto. El sábado es donde voy a estar enfocado y venenoso para que se acabe antes la pelea”.