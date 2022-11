¿Se pierde el Mundial? Benzema rompió el silencio tras las molestias físicas

Karim Benzema preocupó a todos en estos días por entrenar diferenciado con la Selección de Francia. Claro está el planeta entero ya está en modo Mundial. Por eso, las noticias sobre el delantero del Real Madrid suenan con fuerza en Qatar. En una entrevista que tuvo con Téléfoot, reveló sus pensamientos antes de la gran cita, además de dar detalles de cómo vive la previa y si realmente se encuentra en condiciones para el debut.

"No quería dejar de jugar al fútbol hasta ganar el Balón de Oro. Siempre he creído en mí mismo, sabía que en algún momento, con mis cualidades y mis ambiciones, podría ganarlo. Por eso, durante los últimos cuatro años he estado presionando y empujando para conseguir este trofeo", partió diciendo Karim Benzema. Sin embargo, las palabras más importantes vinieron después de eso.

Sobre sus molestias físicas, el "Gato" resaltó: "Estoy bien. Tuve unos pequeños dolores, un poco por todas partes, pero es normal con la cantidad de partidos que hay. Me he cuidado, estaré en forma y presente para la selección. Así que no hay problema. Estaré enfocado y concentrado en lo que tengo que hacer. Malestar. Se puede jugar, pero no se puede estar al 100% y cuando salgo al campo quiero estar al 100%".

¿Quién es el favorito de Benzema?

"He trabajado bien físicamente, así que no hay que preocuparse. Nos gusta jugar al fútbol. El problema es que no somos máquinas. Siempre hay que estar al 100% y jugar cada tres días; en algún momento hay lesiones es normal. Mucho orgullo, alegría, sabemos lo que significa un Mundial. No puedo esperar a que empiece. Todos los franceses piensan lo mismo: sobre el papel somos los mejores (del grupo D)", aportó Benzema.

Además, Karim añadió: "No debemos escondernos porque tenemos mucho talento en este equipo. El fútbol es siempre lo mismo: son 11 contra 11 en un campo. Por lo tanto, tendremos que ser ambiciosos, respetar a nuestros rivales y hacer todo lo posible para ganar nuestros tres partidos. ¿Brasil el gran favorito? Son favoritos como lo puede ser Argentina, como lo puede ser España, Francia por supuesto".

"Nosotros tenemos que decirlo y tenemos que demostrar que somos los favoritos y que queremos ganar. No hay estrés, sino ganas de empezar, de participar. Demostrar lo que podemos hacer en un terreno de juego ante millones de personas que esperan este acontecimiento. Y aquí estoy representando a Francia, demostrando que merezco estar en este equipo francés", sentenció el delantero del Real Madrid.