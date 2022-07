¿Se queda sin Mundial? La figura de la Selección Argentina que está en duda para Qatar 2022

En las últimas horas, una estrella indiscutida de la Selección Argentina pasó a estar en boca de todos. Teniendo en cuenta que faltan poco más de 150 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, los fanáticos están más que ilusionados con la "Scaloneta". En ese aspecto, la situación personal que atraviesa Rodrigo De Paul y la madre de sus hijos, Camila Homs, deja con algunas dudas a los hinchas desde lo judicial.

Pablo Gravellone, en Arriba Argentinos, mencionó: "En una entrevista que le hicieron a Tapia le preguntaron por la situación de De Paul, de cara al Mundial. Y dijo que De Paul para poder jugar el Mundial tiene que llegar a un acuerdo judicial con su expareja. Hay cuestiones pendientes, como la cuota alimenticia de los hijos y el tema económico". Eso, luego de un tema que genera mucho ruido.

Publicidad

El periodista deportivo dijo que, luego de las audiencias de De Paul y Homs, en la que no pudieron llegar a un acuerdo en relación a la manutención de los menores, no definieron el resarcimiento económico que exige la modelo. Después de 12 años en pareja con el futbolista, la relación está totalmente rota. "Si el Mundial arrancara mañana, Rodrigo de Paul no puede jugar en el Mundial", aportó el comunicador.

¿Se quedará la Selección Argentina sin Rodrigo De Paul?

A continuación, acotó: "Porque según las normas que establece la FIFA ningún futbolista que tenga una situación judicial, como puede ser el atraso de cuotas alimenticias a sus hijos, no puede jugar el Mundial. Repito: si el Mundial arrancar mañana, Rodrigo de Paul no puede jugar para la Argentina. La AFA está muy atenta al tema". Ante eso, el propio Presidente de la AFA, Claudio Tapia, aprovechó para dar su opinión sobre el mediocampista argentino y su caso.

"Creo que están iniciando el divorcio. Hasta que la justicia determine cuál es la cuota alimentaria que corresponde, falta. No creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde. Yo lo conozco a Rodrigo. Para ir Qatar lo que no tenés que tener es ninguna denuncia penal, ninguna condena pendiente. Por ejemplo, sobre algo de género. Es lo que marca el reglamento FIFA. Son temas personales. Los dos son grandes. Conozco a Camila y lo conozco a él. Por el bien de sus hijos, sé que se va a arreglar de la mejor manera. Lo conozco bastante a Rodrigo, también a su ex señora, sé la clase de personas que son", sentenció "Chiqui".