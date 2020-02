Se reanuda hoy el juicio por delitos cometidos contra 323 víctimas cautivas en Campo de Mayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín reanudará hoy las audiencias en el juicio que se sigue por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo contra 323 víctimas que, entre 1976 y 1978, estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención que funcionó en ese predio del Ejército, según consignaron fuentes judiciales.



Los magistrados Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega escucharán esta mañana testimonios referidos al tramo Área represiva 400 que comprendía a las localidades de Zárate y Campana.



En este proceso oral y público se juzga a 21 imputados, de los cuales doce no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos.



La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo sigue querellas contra ocho ex miembros del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, por los crímenes contra 46 víctimas, entre ellas 14 embarazadas, 9 padres de niñas y niños apropiados, y otros 23 casos vinculados.



“De los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus padres y madres -objeto de esta Mega Causa- ya se han restituido cinco casos, pero aún buscamos a diez de ellos, hoy adultos”, indicó Abuelas a través de un comunicado.



En diciembre de 2019, falleció el ex auxiliar de Inteligencia y Oficial de Enlace de Infantería Federico Ramírez Mitchell, sin condena previa, imputado en este juicio por el secuestro de la embarazada Myriam Susana Coutada, entre otros casos.



Por otro lado, se incorporó como imputado Carlos Alberto Rojas, ex suboficial del Ejército que era adiestrador de perros en Campo de Mayo, y que no tiene condenas previas porque recién pudo ser identificado a fines de 2017.



Esta Mega Causa agrupa 175 casos como los de Mercedes Benz, el Colegio Militar, Área 400 y los Ferroviarios, entre otros, que suman 323 víctimas.