¿Se va? Enojo en Francia con Mbappé por sus "escándalos" en PSG

En las últimas horas, un excampeón del mundo con Francia liquidó a Kylian Mbappé por sus actitudes. Se trata de Christophe Dugarry, quien ganó la Copa del Mundo con los galos en 1998. Dialogando con RMC, el mencionado no se guardó nada contra el futbolista del PSG. "El club debería haberle avisado, vale, pero ¿crees que vale un mensaje en redes sociales? Puedes llamar a tu directiva y solucionarlo de forma interna", comenzó diciendo.

"Podría haber llamado a su presidente en lugar de enviar un mensaje en redes que dará la vuelta al mundo. Es torpe, no elegante", fue lo que añadió después Christophe Dugarry, quien también se consagró como campeón en la Eurocopa de 2000 y la Copa de las Confederaciones en 2001. Sin dudas, sus palabras sobre Kylian no pasaron desapercibidas en el fútbol mundial.

De ese modo, el reconocido campeón del mundo explotó justamente contra Mbappé por sus actitudes en el cuadro parisino: "Ni siquiera entiendo su mensaje. ¡Que pare! ¡Que paren todos sus egos! ¡Pierden partidos uno tras otro! Que jueguen en el campo, que demuestren lo que valen. Tienen sueldos de locos. No necesita hacer un escándalo porque no aprobó un anuncio. ¿A quién le importa?".

Kylian Mbappé, en la mira

Por su parte, no está demás recordar que el propio Mbappé redactó lo siguiente en su cuenta personal de Instagram: "Acabo de ver la campaña de reabono del club para la temporada 2023/24. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado".

Su mensaje terminó con otro ataque verbal para el París Saint-Germain y un notable malestar por cómo se manejan estas cuestiones en el equipo de la Ligue 1. "Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain", cerró. El presente de Kilyan Mbappé genera dudas de cara a su futuro en el equipo galo.