Se viene una nueva edición de la Noche de las Librerías en calle Corrientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una nueva edición de La Noche de las Librerías tendrá lugar el próximo domingo 17 de noviembre de 18 a 1 en la calle Corrientes, entre Junín y 9 de Julio, donde habrá charlas, narraciones en vivo, actividades perfomáticas, talleres y participarán escritores como Liliana Heker, Eduardo Sacheri y el ex baterista de The Cure, Lol Tolhurst.



En la noche porteña abrirán al público más de 33 librerías y otros espacios que ofrecerán actividades en su interior y sacarán sus libros a la vereda, mientras que la calle Corrientes funcionará como un corredor con una suerte de livings en los que se desarrollarán narraciones, charlas con escritores, presentaciones de libros, talleres y otras intervenciones artísticas.



Entre las actividades más destacadas están el diálogo abierto con Eduardo Sacheri sobre su nueva novela "Lo mucho que te amé"; la charla "Aprender y enseñar a escribir" que reunirá a Liliana Heker, Julián López y Jorge Consiglio, destacados escritores y talleristas, con la coordinación de Hinde Pomeraniec; y el diálogo sobre literatura policial entre Juan Sasturain y Ricardo Romero.



También habrá una mesa de poesía con Osvaldo Bossi, María Lucesole, Melina Alexia Varnavoglou; otra de lectura en la que Luis Diego Fernández entrevistará al filósofo Tomás Abraham; y una de cine con Ariel Winograd y Juan Taratuto, bajo la coordinación de Axel Kustchevatsky.



Una de las sorpresas en materia musical será la charla del ex baterista de la banda The Cure, Lol Tolhurst, quien se encuentra de visita en el país con motivo de su libro. También ese mismo día estarán los periodistas musicales Sergio Marchi y Gustavo Bove, quienes coordinados por Nicolás Pauls, hablarán de las biografías de Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati.



La programación incluye paneles en el que editores sugieren libros, charlas sobre diversidad y feminismos en literatura juvenil, sobre lenguaje inclusivo, un taller infantil de dibujo de historietas y creación de fanzines y habrá un espacio de arte permanente, mientras que el público podrá disfrutar de ver intervenciones de ilustradores en vivo, exposiciones y recomendaciones en pantallas, como un video en el que 60 autores y editores recomiendan libros.



La doceava edición de La Noche de las Librerías se realizará con entrada gratuita a partir de las 18 del domingo hasta la 1 de la madrugada del lunes, sobre la calle Corrientes, entre Junín y 9 de Julio.