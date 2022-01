Sebastián Penco: la vuelta al club que vio ascender y la vida en San Juan, su nuevo hogar

Sebastián Penco, quien tiene 46 goles en San Martín, retornó al equipo después de casi diez años de haberse ido del club. En el medio, tuvo un gran paso por Independiente, con el que logró el ascenso a Primera División en el 2014, y por el equipo peruano Sport Boys, al que ayudó a clasificar a la Copa Sudamericana luego de dos décadas. El goleador e ídolo del verdinegro dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que está feliz de haber vuelto a la provincia en la que se radicará con su familia.

¿Cómo te sentís en San Juan después de tanto tiempo desde que te fuiste?

-La verdad es que estoy muy bien, contento. Desde que me fui futbolísticamente hablando, siempre volví a la provincia. Es un lugar que en el que tengo muchos amigos y siempre la paso bárbaro. De hecho, los últimos dos años no pude venir por la pandemia, pero el destino me ubicó otra vez acá y estoy feliz por volver.

¿Cómo fue tu paso por el fútbol del exterior? Especialmente en Sport Boys

-Bien, me fue muy bien. Llegué al club en un momento muy complicado desde el punto de vista futbolístico y logramos salvarnos del descenso en el 2019. En el 2020 vivimos una situación similar y pude contribuir con una buena cantidad de goles. Después, conseguimos clasificar al equipo a la Copa Sudamericana después de 20 años. Así que en lo personal muy bien, y colectivamente también.

¿Cómo fue, entonces, que decidiste regresar a San Martín?

-En Sport Boys hubo un cambio de administración en el que decidieron dejar al entrenador de arqueros como director técnico. La situación se dilató mucho y ahí empecé a ver si había alguna posibilidad de volver a San Martín y se dio todo muy rápido.

Uno de los 46 festejos del "Motoneta" en San Martín. Foto: Gentileza.

¿Lo de Sport Boys fue un poco una decisión de la dirigencia?

-Sí, sí. Fue todo muy raro. Los hinchas y la gente de Perú en general estaban muy sorprendidos. Me tocó hacer goles decisivos, entonces pude llevarme el cariño de la gente. El hincha siempre recuerda eso. Es una lástima, pero bueno. Por algo el destino quiso que esté acá y yo lo estoy disfrutando, ¿no?

¿Cómo encontraste al club cuando volviste?

-Bastante bien. Hubo refacciones en los vestuarios, las tribunas están pintadas, en mejores condiciones. Hay cambios grandes así que estoy disfrutando todo. Estoy charlando mucho con quienes quedaron de mi época, teniendo en cuenta los recuerdos que tenemos juntos. Siempre es lindo tomarse unos mates y charlar de épocas lindas.

Hablando de lindas épocas, ¿qué gol en San Martín disfrutaste más?

-El gol más significativo es el que le hice a Gimnasia de La Plata, el que nos permitió el ascenso. Después me quedo también con el que le hice a Boca en el 6 a 1. Hay goles muy lindos que hice en San Martín. Lo importante es que siempre nos sirvieron para lograron grandes cosas a nivel grupal.

¿Cómo lo ves al equipo para pelear la Primera Nacional?

-Recién entrené una semana, pero han llegado muchos jugadores así que la idea es que se adapten rápido a lo que es la ciudad, a lo que es el club y a las exigencias que tiene. Ojalá que podamos hacer un buen torneo.

¿Para qué crees que está San Martín hoy por hoy?

-Obviamente que se planifica y se trabaja para lograr el ascenso. Nada va a ser fácil porque hay 38 equipos que quieren lo mismo que uno. Hay que ir partido a partido. Lo más importante es hacerse fuerte en casa.

¿Qué le decís al hincha verdinegro?

-Ellos siempre quisieron mi vuelta y hoy estoy acá, así que hoy quiero disfrutar en la cancha. Quiero matarme, vivirlo de la misma manera, como lo viví siempre. Quiero jugar con ellos en la tribuna, porque hace mucho que no juego en su presencia y la verdad es que hace falta. Cuando uno vuelve donde lo quieren tanto se disfruta mucho, y más cuando regresás a ese equipo que, como futbolista, tenés adentro.

¿Venís a cerrar tu carrera futbolística a San Martín?

-Eso no lo sé, eso te lo dice el tiempo. Si convierto y me siento bien, la fecha de vencimiento la pongo yo. Yo me siento muy bien y jugaré hasta que no tenga más ganas o vea que me cuesta, pero por el momento dejar de jugar al fútbol no está en mis planes. Por ahora, puedo decirte que soy un agradecido de estar acá y siempre le agradezco a la gente de tratarme como un sanjuanino más, estoy muy feliz de estar en la tierra donde voy a vivir junto a mi familia.