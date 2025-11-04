La fase regular del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol llega a su fin este miércoles con una jornada cargada de emociones y definiciones. Si bien el gran finalista y los equipos que perdieron la categoría ya tienen su destino sellado, la batalla por la clasificación a los playoffs mantiene la expectativa al tope.

Unión de Villa Krause, gracias a una destacada performance, se aseguró el primer puesto y el boleto directo a la gran final del certamen. En la parte baja de la tabla, la suerte ya está echada para Aberastain, Árbol Verde y Villa Obrera, quienes en el transcurso de la fecha 18ª confirmaron su descenso de categoría.

Publicidad

Con estos extremos definidos, la atención se centra en la lucha por las plazas de la post-temporada. Tres equipos ya tienen asegurado su lugar en la llave de eliminación directa: Sportivo Desamparados, Sportivo Atenas y Sportivo Carpintería, que han sabido sumar los puntos necesarios para seguir soñando con el título.

Esto deja la última fecha con seis cupos disponibles, a ser disputados por una amplia nómina de clubes. Equipos de la talla de Colón Junior, Minero, Alianza, Marquesado y San Lorenzo de Ullum dependen de sus resultados para confirmar su presencia.

Publicidad

“Será una fecha de calculadora. Hay cruces directos que valen seis puntos y partidos donde los ya clasificados pueden definir la suerte de otros”, comentó un directivo de la liga a este medio.