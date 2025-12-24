El próximo sábado 27 de diciembre, El Templo del Pop vuelve a encender la noche sanjuanina con una edición especial de Navidad pensada para cerrar el año junto a su comunidad más fiel. La fiesta, ya convertida en un clásico local, propone una despedida cargada de música, clima festivo y guiños propios de esta época.

El encuentro tendrá lugar en La Dominga, desde las 23 horas. La apertura de la noche estará a cargo de Lady Rosita, quien dará el puntapié inicial a una pista que promete no aflojar hasta entrada la madrugada. Luego será el turno de los DJs residentes Géminis y Gabz, responsables de sostener la identidad sonora del evento.

La propuesta musical combinará pop nacional e internacional con clásicos infaltables y canciones asociadas al espíritu navideño y de fin de año. Una selección pensada para cantar, bailar y acompañar la idea de cierre de ciclo que atraviesa a esta edición especial.

Como ya es tradición, la moda también será protagonista. La organización invita al público a sumarse con un dress code navideño, sumando brillo, creatividad y referencias festivas que acompañen la temática de la noche y potencien la experiencia en la pista.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Avantti. El Templo del Pop se prepara así para despedir el año con su sello característico y una celebración que promete no pasar desapercibida en la agenda nocturna de San Juan.