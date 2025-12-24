Las mágicas vacaciones de María Becerra y su novio por Finlandia

Lejos del calor de Buenos Aires y tras el éxito de los shows en River Plate, María Becerra y J Rei se trasladaron al Círculo Polar Ártico para cumplir una promesa personal. En el silencio de Finlandia, la pareja logró presenciar el fenómeno de las auroras boreales apenas en su primera noche de expedición, un evento que describieron como una bendición de la naturaleza. Las luces de tonos verdes y rosados se manifestaron con intensidad mientras la temperatura ambiente se mantenía en 20 grados bajo cero.

Este viaje simboliza una profunda sanación emocional para ambos, luego de haber atravesado momentos críticos en los que la salud de la cantante estuvo en riesgo.

Publicidad

Más allá del glamour y la vestimenta térmica necesaria para la ocasión, la contemplación de este fenómeno natural sirvió para celebrar una unión fortalecida por la resiliencia ante la adversidad.

Para los artistas, observar las luces sobre la atmósfera terrestre no fue solo un logro turístico, sino la resignificación de un presente compartido tras superar desafíos personales significativos.