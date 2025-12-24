Detuvieron a un chimbero por robar un botín de herramientas y electrodomésticos

Un hombre identificado como Marchand, de 49 años, fue aprehendido en Calingasta luego de que la policía lo sorprendiera con pertenencias robadas en la vía pública. El sospechoso, oriundo de Chimbas, habría ingresado a un complejo de cabañas en Alcaparroza para sustraer diversos electrodomésticos y herramientas de trabajo.

La intervención de la Comisaría 16° permitió el secuestro total del botín, el cual fue entregado nuevamente a los obreros damnificados que se hospedaban en el lugar.

Publicidad

Marchand acarrea antecedentes delictivos recientes, pues en diciembre protagonizó un asalto similar en un comercio de Tamberías. Por el momento, el implicado se encuentra detenido y bajo la jurisdicción de la UFI Delitos Contra la Propiedad.