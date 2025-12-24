Santa tracker: la forma de seguir el viaje de Papá Noel por el mundo

Bajo el velo de la Nochebuena, la tecnología de Google permite visualizar el avance del trineo más famoso del planeta. A través de la plataforma Santa Tracker, se despliega un mapa interactivo que revela las ciudades ya visitadas y el destino inmediato de Papá Noel.

Este viaje, que inicia en el Extremo Oriente ruso cerca de las 22:00 hora local, se extiende por aproximadamente 25 horas hasta concluir en Hawái, antes de que los renos regresen al Polo Norte.

La herramienta no solo rastrea la ubicación actual, sino que incluye un reloj regresivo ajustado a la medianoche de cada región. El recorrido sigue los husos horarios, desplazándose hacia el oeste para cubrir Asia, Europa, África y América.

Además de la simulación en vivo, el sitio web y su aplicación ofrecen videos animados, juegos temáticos y tradiciones globales para amenizar la espera en familia.