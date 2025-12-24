Allanamiento en Chimbas: un detenido tras vender lo robado en Facebook

Un minucioso seguimiento en redes sociales puso fin a la búsqueda de un hombre identificado como Olmos, señalado como el presunto responsable de un asalto ocurrido el pasado 8 de diciembre en el departamento Capital.

El hecho tuvo lugar en una propiedad del Loteo La Celestina, sitio desde donde desaparecieron diversas ventanas de aluminio y equipamiento sanitario de cerámica.

Publicidad

La clave para resolver el caso radicó en el análisis de diversos perfiles de Facebook, lo que permitió a la Brigada de Investigaciones Central identificar y ubicar al sospechoso.

Con las pruebas recolectadas, la Policía ejecutó un allanamiento en una vivienda del Lote Hogar N.° 40, en el departamento Chimbas, logrando recuperar parte de los elementos que habían sido denunciados como robados.

Publicidad

Tras el procedimiento, el implicado quedó vinculado oficialmente a las actuaciones legales y permanece a disposición de la Fiscalía interviniente. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de formalización para determinar su grado de responsabilidad, ya sea como autor material del robo o como reducidor de los objetos secuestrados.