Seleccionado sub 23 de Argentina reanuda tareas y encara recta final de preparación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino de fútbol Sub 23 reanudará mañana las prácticas, tras el parate por el feriado de Navidad, y empezará a encarar el tramo final de la preparación, previo a la disputa del torneo Preolímpico Sudamericano de Colombia, clasificatorio para Tokio 2020



El equipo dirigido por Fernando 'Bocha' Batista se entrenará mañana, en horario matutino, en el predio que la AFA posee en Ezeiza.



Ya confirmada la negativa del Nacional de Portugal en cuanto a la cesión del defensor Leonel Mosevich, el entrenador designó rápido reemplazo y nominó a Maximiliano Centurión (Argentinos Juniors).



Con la imposibilidad de convocar a Mosevich, el DT Batista ya tiene una larga lista de jugadores de los que no podrá disponer, pues no fueron autorizados por sus respectivos clubes.



Ellos son Cristian Romero (Genoa, Italia), Marcos Senesi (Feyenoord, Holanda), Matías Vargas (Espanyol, España), Ezequiel Barco (Atlanta United, EE.UU.), Lisandro Martínez (Ajax, Holanda), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, Alemania), Nicolás González y Santiago Ascacíbar (ambos de Stuttgart, Alemania)



De esta manera, el plantel del representativo albiceleste que quedó confirmado para el Preolímpico de Colombia (a jugarse entre enero y febrero venidero) incluye a los arqueros Facundo Cambeses (Banfield), Juan P. Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Valencia, España)



Los defensores Hernán de la Fuente (Vélez Sarsfield), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Nehuén Pérez (Famalicao, Portugal), Facundo Medina (Talleres de Córdoba), Maximiliano Centurión (Argentinos Juniors), David Martínez (Defensa y Justicia) y Claudio Bravo (Banfield)



Los mediocampistas Fausto Vera (Argentinos Juniors), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister (Boca Juniors), Tomás Belmonte (Lanús), Julián Alvarez (River Plate) y Lucas Robertone (Vélez Sarsfield)



Los delanteros Fernando Valenzuela (Barracas Central), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Agustín Urzi (Banfield), Nahuel Bustos (Talleres de Córdoba) y Valentín Castellanos (New York City, EE.UU.).



El equipo argentino continuará entrenándose en Ezeiza y el sábado 11 de enero emprenderá viaje a Perú, para disputar un amistoso con el representativo local.



El martes 14, en tanto, se alojará en forma definitiva en la ciudad de Pereira, Colombia, que será sede de la primera etapa clasificatoria del certamen.



El torneo arrancará el sábado 18 y en el encuentro de la primera fecha, por la zona A, el equipo del 'Bocha' Batista se topará desde las 22.30 hora argentina (20.30 local) con el local Colombia, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.