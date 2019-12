Senador de Juntos por Cambio avisa que "habrá que revisar proyecto de ley" impositiva bonaerense

El senador bonaerense Andrés De Leo, de Juntos por el Cambio, afirmó hoy que el proyecto de ley Impositiva enviado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que "tiene que ser revisado".



Sostuvo además que "a los atropellos no se logran los consensos" en la Legislatura bonaerense.



"Son anuncios para sostener el relato, vamos a tener algunas reuniones, no vamos a hacer lo que nos hicieron, la máquina de impedir o condicionar", expresó De Leo a la Radio Altos de la ciudad de Bahía Blanca.



"Entendemos que este proyecto tiene que ser revisado, a los atropellos no se logran los consensos”, agregó.



Para el senador oriundo de Bahía Blanca "más allá de la buena voluntad que estamos teniendo para que el nuevo gobierno cuente con herramientas para llevar adelante la gestión, un proyecto que entró el 24 a las 14, para ser tratado el jueves 26, no tiene un plazo razonable para un tratamiento exprés que pretende el gobierno de Kicillof”.



“No es impuestazo sólo sobre sectores más altos, sino que afecta a sectores de la clase media y el golpe al bolsillo se lo da a los sectores medios”, puntualizó.