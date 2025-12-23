En el marco de la peor crisis institucional de su historia, San Lorenzo de Almagro resolvió declarar la acefalía el pasado martes 16 de diciembre, dejando fuera de funciones a Marcelo Moretti. La medida abrió paso a la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria, que se llevó a cabo este lunes con el objetivo de definir autoridades provisorias hasta la realización de elecciones anticipadas, previstas para el 30 de mayo de 2026.

La Asamblea, convocada para las 18, concluyó cerca de las 21.30 tras una votación nominal que determinó la conformación del nuevo gobierno transitorio. Con 35 votos, fue elegido Sergio Costantino como presidente de la Comisión Directiva provisoria, acompañado por Valeria Cartamoglietta, quien asumirá como vicepresidenta durante los próximos seis meses.

La elección fue ajustada y se resolvió voto a voto. Costantino, excandidato en los comicios de 2023 y vocal de la última Comisión Directiva, uno de los pocos dirigentes que no presentó su renuncia, se impuso sobre Matías Lammens, que obtuvo 31 votos. Además, se registraron 11 abstenciones y dos votos para César Francis.

Tras la proclamación, el flamante presidente provisorio brindó declaraciones ante la prensa partidaria, en las que destacó el compromiso del equipo que lo acompañará en esta etapa crítica. “Asumimos la responsabilidad que tiene todo un equipo de trabajo que vive y siente el club, y que va a hacer las cosas para el club. No va a haber otro objetivo que salvar a San Lorenzo”, afirmó.

Costantino también remarcó que la prioridad será recuperar la confianza de los socios y de los hinchas. “Hay que hablar poco, hacer más y empezar a recuperar la confianza”, sostuvo, marcando el tono de una gestión de transición que buscará estabilizar al club en lo institucional y preparar el camino hacia las elecciones del próximo año.

Con esta definición, San Lorenzo inicia una nueva etapa bajo conducción provisoria, en un contexto de fuerte tensión interna y con el desafío inmediato de recomponer la gobernabilidad y el vínculo con su masa societaria.