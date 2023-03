Uñac habló sobre el presupuesto y el conflicto salarial docente

El acuerdo salarial docente, que tuvo lugar entre gremios y el Gobierno, fue de un aumento anual del 71,1%, más una revisión mensual para que los sueldos no caigan por debajo de la inflación. En este contexto, y tras seis días de paro consecutivos por parte de los docentes, el gobernador Sergio Uñac les dio un mensaje: “El presupuesto provincial no puede estar destinado para darle todo a algunos y muy poco o nada a otros”. Con esta frase el mandatario dejó en claro que será inflexible con el pedido de los autoconvocados y que el presupuesto debe respetarse.

Luego del acuerdo que fue firmado por UDA y UDAP (AMET lo hizo en disconformidad), los docentes autoconvocados decidieron salir a las calles a reclamar y a hacer visible su disconformidad para con el mismo. Esta situación lleva siete días consecutivos y desde el Gobierno quien salió a hablar es Uñac. Además de decir que no puede darle toda la torta al sector docente, explicó que un político no puede dejarse temblar el pulso y mantener el equilibrio de la distribución para llevar adelante un crecimiento sostenido.

El gobernador hizo hincapié en que el presupuesto debe estar organizado y que la Provincia pone el 30% en la obra pública. Esto se traduce en la construcción de hospitales, iluminación, construcción de rutas provinciales y nacionales y la construcción de viviendas, entre otros.

En este sentido, siguiendo la línea del gobernador, desde el Ministerio de Educación, indicaron que realizarán el descuento a los docentes que no fueron a sus puestos de trabajo. Es que las medidas de fuerzas que llevan a cabo desde hace seis días no son legales, puesto que no son avalados por los gremios ni por la Subscretaría de Trabajo. Por esto es que harán cumplir lo planteado en las paritarias, “día trabajado día pagado”.

Daniela González, secretaria de Coordinación Administrativa y Financiera del ministerio, dijo que este martes tendrían el cálculo de cuántos trabajadores recibirán el sueldo con descuentos.

La funcionaria confirmó que cualquier falta injustificada se descontará, tal como habían anunciado y también un proporcional de los montos Fonid y conectividad que cobran los docentes. Por lo tanto, por cada día de paro de los autoconvocados, caerá un porcentual de estos fondos, que en el sueldo testigo es de $4.977.

De este modo, el Gobierno provincial se alinea en una postura inflexible para con las medidas de fuerza que vienen aplicando los autoconvocados.

El acuerdo que rechazan los gremios

Según el acuerdo pactado, el salario sufrirá una fuerte suba en marzo, del 41,1% (esta cifra absorbe a los incrementos otorgados por la cláusula gatillo de enero y febrero, de 5,1% y del 6%, respectivamente. En este sentido, se programaron dos aumentos más, del 10% para septiembre y del 20% para noviembre. En total, el incremento anual será del 71,1%. Uno de los puntos que se marcó fue el de un índice de actualización, con el objetivo de que los salarios siempre estén un 5% por encima de la inflación, por lo que cuando los mismos estén alcanzando el índice inflacionario, inmediatamente se aplicará la revisión. Hasta el momento, en julio volverán a reunirse.

Este pacto es rechazado por los docentes autoconvocados, quienes además de decir que no se sienten representados por los gremios, piden que se reabran las paritarias y que los sueldos sean de al menos $170.000 (lo que corresponde a una canasta básica).

Acatamiento amplio

Desde que comenzó el paro de los docentes, el acatamiento ha sido alto, según los datos que manejan los propios autoconvocados. Sucede que desde el Ministerio de Educación no han proporcionado más datos sobre la presencialidad de los profesionales de la educación en las aulas más allá del primer día.

Acorde a lo que informaron voceros de los educadores manifestantes, el acatamiento en las escuelas de San Juan escala hasta un 90%.