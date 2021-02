Shell anunció pérdidas por más de u$s 21 millones en 2020

El grupo petrolero anglo-holandés Royal Dutch Shell anunció este jueves una pérdida de u$s 21.700 millones en 2020.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Londres, el gigante de los hidrocarburos atribuyó el resultado a la caída de los precios del crudo y las depreciaciones generadas por la pandemia.

Las pérdidas anuales antes de impuestos llegan a u$s 26.966 millones, frente a una ganancia bruta de u$s 25.485 millones en el mismo período del año anterior.

La petrolera señaló que los ingresos el año pasado alcanzaron u$s 180.543 millones, una caída del 47,6 % frente a 2019.

Durante los primeros meses del confinamiento, los precios del petróleo cayeron a sus niveles más bajos e incluso entraron brevemente en terreno negativo a principios de abril.

La deuda neta de la compañía se situó en u$s 75.400 millones a finales del año pasado. El total de dividendos distribuidos a los accionistas de Shell en el último trimestre de 2020 fue de u$s 1300 millones, mientras que el consejo espera que el dividendo en el primer trimestre de 2021 sea de u$s 1735 por acción, un ascenso del 4 % frente al cuarto trimestre del año pasado, agregó la empresa.

A partir del otoño boreal se recuperaron alrededor de los u$s 50, pero todavía se encuentran por debajo de su nivel de principios de 2020, señaló la empresa.

Shell se vio obligado a lanzar una profunda reestructuración para adaptarse a los precios más bajos y para cumplir con su objetivo de volver sus actividades más "verdes", alcanzando la neutralidad de carbono en 2050.

Los gastos totales bajaron un 35,6% hasta situarse el año pasado en u$s 210.162 millones. Según Shell, los gastos administrativos y de distribución se situaron en 2020 en u$s 9881 millones, un descenso del 5,8% frente al año anterior.

El grupo busca reducir drásticamente sus costos, con la supresión de entre 7000 y 9000 empleos durante este año. El grupo anglo-holandés mantiene la prudencia para el inicio de 2021 y espera aún un impacto de la pandemia en la demanda de hidrocarburos.

La petrolera reconoce que, como resultado de la pandemia, hay una "significativa incertidumbre" en las condiciones macroeconómicas que pueden tener un impacto negativo en la demanda del petróleo, el gas y los productos derivados.

Fuente: El Cronista.