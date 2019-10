SIC venció a Belgrano y se consagró campeón del torneo Top 12 de la URBA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

San Isidro Club (SIC) derrotó esta tarde a Belgrano Athletic, por 22 a 19, en tiempo suplementario, y se consagró campeón del torneo Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El partido se jugó en el estadio del Club Atlético San Isidro (CASI), denominado La Catedral, con el arbitraje de Nahuel Jauri Rivero. En el primer tiempo, Belgrano abrió el marcador con un penal de Tomás Rosati y luego tuvo una buena jugada para marcar, pero perdió la pelota a menos de un metro del ingoal. A los 20m. Fermín Martínez, primer centro de Belgrano, sufrió un traumatismo de cráneo y fue reemplazado por Pedro Bugiani. SIC llegó al empate con un penal de Tomás Granella, Rosati adelantó nuevamente a Belgrano de la misma manera, pero antes del descanso SIC tuvo una buena chance de try, aunque al no poder vulnerar a la defensa rival optó por descargar a Granella, que empató con un drop desde muy cerca de los palos. En el complemento, Belgrano se puso otra vez al frente el el marcador por otro penal de Rosati y rápidamente niveló SIC del mismo modo, bajo los palos. Otro penal de Rosati adelantó a Belgrano y nuevamente Granella estableció la igualdad con una conversión similar. Hasta que a los 28m. el fullback Gastón Arias marcó try y Joaquín Lamas acertó la conversión para SIC. Pero en la última, Francisco Cubelli apoyó el try que convirtió Rosati para estirar el partido al suplementario. Allí, a “muerte súbita”, Rosati intentó un drop desde lejos que se fue por poco, y en la respuesta Lamas no falló y -también con un drop- le dio el título a SIC. El historial general de los torneos de la URBA muestra como campeones a CASI con 33 títulos; SIC 26; CUBA 14; Belgrano Athletic 11; Buenos Aires e Hindú 10; Alumni 6; Atlético del Rosario 5; GEBA 4; Old Georgian 3; Lomas Athletic, Pucará y Banco Nación 2; Olivos, Obras Sanitarias y La Plata 1. = Síntesis = (22) San Isidro Club: Gastón Arias; Tiago Romero Basco, Carlos Pirán, Santos Rubio y Mateo Madero; Tomás Granella y Juan Soares Gache; Tomás Comissati, Alejo Daireaux y Andrea Panzarini; Marcos Borghi (capitán) y Lucas Rizzato; Segundo Aguilar, Lucas Rocha y Marcos Piccinini. Entrenadores: Santiago González Bonorino, Eduardo Victorica, Martín Schusterman y Federico Gallo. Ingresaron: Marcos Gatica, Ricardo Macchiavello, Lucas Sommer, Joaquín Lamas, Facundo Fernández Madero, Franco Moneta, Juan Francisco Pachano. Suplente: Marcos Rodríguez Gauxax. (19) Belgrano: Martín Arana; Tobías Bernabé, Matías Masera, Fermín Martínez y Juan Ignacio Landó; Tomás Rosati e Ignacio Marino; Francisco Gorrissen, Julián Rebussone y Joaquín de la Serna; Leandro Magneres y Rodrigo Fernández Criado; Justo Durañona, Agustín Gómez Di Nardo y Francisco Ferronato (capitán). Entrenadores: Guillermo Tramezzani, y Luis, Francisco y Diego Gradín. Ingresaron: Pedro Bugiani, Mauro Rebussone, Facundo Camardón, Ignacio Favre y Francisco Cubelli, Suplentes: Tomás Bruno, Mateo Etchecoin y Rafael Migale. Tantos en el primer tiempo: 10m. y 28m. penales de Rosati (B), 24m. penal de Granella (SIC) y 39m. drop de Granella (SIC). Tantos en el segundo tiempo: 5m. y 12m. penales de Rosati (B), 8m. y 16m. penales de Granella (SIC), 28m. try de Gastón Arias convertido por Joaquín Lamas (SIC) y 40m. try de Francisco Cubelli convertido por Rosati (B). Tantos en el suplementario: 8m. drop de Lamas (SIC). Cancha: Club Atlético San Isidro (CASI). Arbitro: Nahuel Jauri Rivero. Asistentes: Tomás Bertazza y Martín Córdoba.