La denuncia por parte de la nueva directora de Políticas para la Equidad y el Desarrollo Social, Natalia Sánchez, fue radicada el pasado lunes 8 de enero, al descubrir el faltante de dos monitores, un CPU y un teclado de las oficinas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ubicadas sobre calle Rivadavia antes de Avenida España. Este misterioso robo en el que no se ejerció ningún tipo de violencia para ingresar al edificio, se suma al escándalo de la semana pasada con la denuncia contra la ex jefa de personal quien destruyó documentación pública.

Hasta el momento no hay detenidos por el hecho y al momento de revisar las cámaras, no se observan movimientos extraños ni el paso de personas por el lugar, lo que resulta altamente llamativo para las autoridades porque aseguran que para llegar hasta el sitio es necesario hacerlo pasando por planta baja, donde hay custodia permanente, quienes aseguraron que no vieron nada.

No hubo ingresos violentados, pero sí encontraron una ventana abierta, por lo que se presume que se trata de alguien que conoce la zona. La denuncia ya fue realizada y se comenzó con la investigación para determinar qué sucedió.