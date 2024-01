Empleados de una empresa que presta servicios de limpieza en el Hospital Rawson, denuncian distintas irregularidades en cuanto al cobro de sus haberes. Según afirman, la compañía paga sueldos fuera de término y en cuotas, a la vez que tampoco pagó el medio aguinaldo de diciembre. También, aseguran que no les brindan cobertura de obra social pese a que les descuentan por ello.

Se trata de la empresa Prolimp, la cual tiene su sede en el departamento Santa Lucía y uno de sus principales clientes es el nosocomio capitalino. La denuncia llegó a DIARIO HUARPE por parte de los empleados de esta firma, quienes por temor a ser despedidos, prefirieron mantenerse en el anonimato.

Según afirman los denunciantes, las irregularidades en los pagos no son una novedad y vienen desde hace tiempo. “Nos pagan el sueldo después del 20 y hasta en dos cuotas, no tenemos aguinaldo, y tampoco contamos con obra social pese a que nos la descuentan. Cuando uno quiere ocuparla, desde la prepaga te dicen que no está activa porque la empresa no les pagó”, afirmó un empleado.

Por otra parte, también denunciaron otra grave situación ligada a lo sindical, ya que, según afirman, no pueden afiliarse al Sindicato de Empleados de Comercio porque desde la empresa los tienen amenazados con echarlos en caso de que eso ocurra. En este sentido, también aseguran estar desprotegidos, puesto que ni siquiera les pagan doble por los feriados que trabajan.

A su vez, los empleados explican que la única respuesta que obtienen por parte de Prolimp es que dichas irregularidades se deben a que el Ministerio de Salud Pública no les paga en tiempo y forma por sus servicios.

“Siempre nos hacen lo mismo y se justifican del mismo modo. El problema es que no podemos quejarnos porque directamente nos echan, se abusan de nuestra necesidad y ya estamos cansados. La empresa ha sido escrachada por todos lados, pero nadie hace nada”, denuncian.