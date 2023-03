Sigue la polémica: duras palabras entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes continúan en el centro de la mira en estos días y son furor en redes. Dos de los máximos referentes de la Selección de Portugal no pasan desapercibidos en cada convocatoria que tienen para representar a su país. Ambos fueron compañeros en el Manchester United y se han mostrado siempre con una fuerte personalidad. De hecho, ya tuvieron cruces entre ellos.

En las últimas horas, otra polémica se desató gracias a las últimas declaraciones del atacante en relación el cambio de entrenador del equipo lusitano, cosa que luego fue desmentida por el volante. Antes de la corriente fecha FIFA, en la que Portugal consiguió dos victorias con goleadas por 4-0 ante Liechtenstein y 6-0 frente a Luxemburgo, Cristiano Ronaldo disparó contra el exdirector técnico, el local Fernando Santos, haciendo foco en la llegada del español Roberto Martínez (exDT de Bélgica).

Siendo de esa manera, el "Bicho" no se guardó nada y dejó tajantes dichos sobre ambos estrategas. Al respecto, el exdelantero del Manchester United afirmó que "también era bueno (el ambiente con Santos), pero esto es un soplo de aire fresco. No es ni mejor ni peor, es como todo en la vida. Ha sido un buen cambio. Si preguntas a los jugadores, todos dirán lo mismo: es una energía diferente".

Respuesta de Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo

No obstante, tras el segundo compromiso de la fecha FIFA, Bruno Fernandes no pudo quedarse en silencio y cruzó nuevamente a su compañero. En una entrevista con la cadena portuguesa RTP3, dijo que "no, es solo un nuevo entrenador con nuevas ideas. No hay nada de aire fresco. Es solo un período de transición. El ambiente en la selección siempre ha sido bueno. Hay nuevas dinámicas, un nuevo entrenador y tenemos que asimilar sus ideas".

"Mi gente, no quieran crear problemas donde no los hay. Hagan su trabajo seriamente, no quieran descontextualizar lo que dije y escribir a su gusto solo para obtener clics en su sitio. Todos sabemos que el periodismo portugués está podrido cuando se trata de clubes, pero al menos en la selección tratan de ir por el mismo camino al igual que nosotros en el campo, juntos con mucha alegría y seriedad. Les dejo este comentario para darles aún más atención de la que querían, pero para que hagan mejor su trabajo", sentenció Bruno Fernandes.