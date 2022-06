Gremios docentes se basan en la ley para frenar la participación de autoconvocados

Una porción del gobierno provincial impulsa que este jueves se invite a representantes de los docentes autoconvocados que se manifestaron masivamente la semana pasada. Esta intención fue tomando fuerza como estrategia política para que descomprima el conflicto con los trabajadores. Pero atento a esto es que los gremios advirtieron que harán valer la ley para frenarlo.

El abogado de UDAP, Daniel Persichela, fue el que hizo punta en la aseveración respecto a que “el reclamo legítimo de los autoconvocados no los habilita a violar las normas. Por esto es que como consejero legal, yo le recomiendo a las autoridades del sindicato que represento que no acepten sentarse en una mesa de paritarias con personas que no estén habilitados por el instituto legal”.

Persichela redobló la apuesta y afirmó que “si el jueves hay docentes autoconvocados como veedores, UDAP se levantará de la mesa de negociación e inmediatamente judicializará esto por incumplir con las leyes nacionales y provinciales”.

En el mismo tono opinó Daniel Quiroga de AMET, quien afirmó que “no puede haber autoconvocados en la reunión paritaria porque existen leyes que no lo permite. En la mesa sólo pueden estar los representantes gremiales habilitados y los del Gobierno, nadie más”.

El secretario general de AMET expresó que existe una sola manera en que ingresen representantes de los docentes manifestantes y es que “los incluya como asesores el propio gobierno y de esta manera no incumplirían ninguna normativa. De otra manera, se rompe la paritaria en ese momento y judicializaremos”.

El que no quiso opinar al respecto fue Roberto Rosa, secretario general de UDA, al afirmar que “nadie del gobierno me lo confirmó y no vamos a adelantar opinión al respecto para no aumentar la conflictividad ya existente”.

Pero el histórico dirigente gremial si afirmó que “si hipotéticamente existiera una situación de estas características, se incumpliría con las leyes de paritarias nacional y provincial ya que claramente puntualiza quiénes pueden estar sentados en la mesa de negociación de modo exclusivo”.

De esta manera, los representantes gremiales están preparando los artilugios legales que evite que representantes de los docentes autoconvocados participen en la reunión, como especulan en el seno del gobierno para darle mayor transparencia y legitimidad luego que miles de trabajadores reclamaran en las calles sanjuaninas el aumento del sueldo básico por encima de la canasta básica.

Dato

La Provincia adhirió al decreto nacional en el que estructura que en la negociación paritaria están habilitados sólo UDAP, UDA y AMET en la participación como representantes gremiales.