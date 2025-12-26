En la intersección de la avenida España y la calle Dr. Ortega, situada en la zona de Rawson, se registró este viernes un accidente de tránsito protagonizado por un colectivo y una camioneta. A pesar de la violencia del impacto, que dejó la parte frontal del vehículo blanco con daños severos según filmaciones difundidas por testigos, no se reportaron víctimas con lesiones de gravedad.

Al momento del suceso, los semáforos ubicados en dicha esquina funcionaban con total normalidad. Ante esta situación, la Justicia ha iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que provocaron la colisión entre ambos rodados.

En el sitio del incidente, diversos efectivos policiales llevaron a cabo tareas para ordenar el flujo vehicular y procedieron a labrar las actas legales correspondientes. Actualmente, la investigación continúa su curso para establecer las responsabilidades del hecho.