Sobreseen a hincha de Gimnasia de La Plata acusado de amenazar a funcionario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un referente de la hinchada de Gimnasia y Esgrima de La Plata fue sobreseído de la causa que lo investigaba por presuntas amenazas contra el titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, informó una fuente judicial.



Se trata de Christian "El Volador" Camilleri, a quien Lugones había denunciado en 2018, tras sentirse amenazado por los dichos del barra en un video, luego de que le prohibiera al hincha el ingreso a los estadios para ver a su equipo.



La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora dispuso hoy el sobreseimiento de Camilleri por entender que la acusación de la fiscalía se basó en un recorte de frases y su posterior compaginación pero que analizado en su total contexto no existe la coacción.



"El relato fiscal es la unión de pequeñas oraciones formuladas por el imputado, las que unidas de manera conveniente y con un plus del imaginario fiscal, logran dar sentido a la imputación", destacaron en su fallo.



Lugones había asegurado que Camilleri tenía antecedentes penales, pero eso no era cierto: el hincha presentó un certificado oficial expedido por el Registro Nacional de Reincidencia que concluye con que el hombre no tenía antecedentes.



La defensa de "El Volador" pedirá que el sobreseimiento sea notificado rápidamente al ministerio de Seguridad provincial para que se levanten las restricciones que pesan sobre él desde fines de noviembre pasado e impiden que asista a los partidos; por lo que no se descarta que vaya este sábado al clásico de fútbol platense que disputará Gimnasia con Estudiantes, en el estadio del Bosque.