Sobreseen a un Policía de la Ciudad que mató a un enfermo psiquiátrico que atacó a un compañero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue sobreseído en la causa por el homicidio de un enfermo psiquiátrico al que baleó cuando intentó atacar a un compañero, en un fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal que cuestionó la acusación de primera instancia por la "completa omisión" de la valoración de la prueba, informaron hoy fuentes judiciales.



“Nadie está obligado a dejarse matar ni lastimar, ni tampoco consentir que eso le ocurra al prójimo”, consideraron los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Mariano González Palazzo al sobreseer al efectivo por el hecho ocurrido el 27 de octubre último en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Para los magistrados "el accionar del encausado encuentra justificación inicial y general en el cumplimiento del deber" y valoraron "la ausencia de elementos de los que se derive un obrar ilegal o incluso antirreglamentario de los efectivos policiales".



Los voceros informaron que la resolución benefició a un inspector principal de la fuerza porteña, cuya identidad no revelaron, quien quien en primera instancia había sido procesado y embargado en 1.000.000 de pesos por “homicidio agravado”.



El hecho se registró cuando un grupo de efectivos de la Comisaría Comunal 8B se presentaron en una casa tras detectar el alerta desde un botón antipánico que envió una mujer desde su domicilio.



Al llegar, la policía se entrevistó con la mujer, quien “en estado de nerviosismo” le dijo que había sido amenazada por el hombre con un cuchillo de carnicero, con una hoja de 45 centímetros.



El agresor, quien tenía problemas psiquiátricos y antecedentes penales, se había encerrado en la vivienda, desde donde decía que como tenía SIDA y estaba “rejugado”, se iba a quitar la vida.



Los efectivos, entre ellos el oficial inspector mencionado, irrumpieron en la casa e intentaron disuadir al atrincherado, quien con el cuchillo y otro elemento punzocortante se abalanzó sobre uno de ellos.



En ese momento, el oficial le efectuó dos disparos que le causaron la muerte, reseñaron los voceros.



Al ser indagado, el efectivo dijo que los chalecos que portaban los policías son balísticos y que no brindan protección contra elementos punzocortantes y que efectuó los disparos “para salvaguardar la vida" de sus compañeros y la propia.



No obstante, la justicia de primera instancia lo procesó por homicidio agravado por su condición de policía con abuso de su función, al considerar que su accionar fue “innecesario” y que pudo haber disparado a las manos del agresor.



Tras la apelación de la defensa del policía y al analizar lo actuado, la Sala IV de la Cámara destacó, en cambio, que al dictarse el procesamiento solo se evaluó que no pudo haber legítima defensa ante el ataque de alguien enfermo mental que, por ende, no puede cometer una agresión “ilegítima”.



El tribunal remarcó que “la más grave desatención de la magistrada de la anterior instancia, ha sido la completa omisión de toda valoración del resto de los modelos de justificación, como el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho”.