Sobrevivientes de siniestros viales podrán pedir ayuda a un 0800

Tras ocurridos los siniestros viales los involucrados de forma directa como así también indirecta, por ejemplo las familias, comienzan a vivir momentos que van desde el dolor hasta la incertidumbre. Los mismos pueden ser ayudados a afrontarlos a través de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales cuyo fin es brindar socorro de forma gratuita en las instancias posteriores a la emergencia. Las temáticas que abarca son la psicológica, la jurídica, la atención social y la rehabilitación psicomotriz para quienes quedan con alguna discapacidad.

En esta red, que funciona desde febrero del 2019, hay 10 provincias del país participando aunque San Juan no se encuentra en la lista ya que aún las autoridades de la subsecretaría de Trabajo están evaluando el convenio. Esto no quiere decir que los sanjuaninos no puedan solicitar ayuda a través de la misma.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la directora de Asuntos Legales y Jurídicos, Daniela Ortíz, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó el funcionamiento de la red y también el por qué la provincia aún no se suma.

“Hay 10 provincias y San Juan aún no se suma, está analizando el convenio, si hay uno de los municipios que es el de Caucete”, informó.

En cuanto al funcionamiento, es través del 0800 122 7464, número al que pueden llamar quienes requieran apoyo luego de un accidente de tránsito o aquellos que hayan perdido a algún familiar en un siniestro vial.

“Cualquier persona de cualquier lugar del país puede llamar, hay un equipo interdisciplinario que va a recibir el llamado, ver si puede evacuar la consulta o solicitud. En caso de que sea necesario derivarla para que la atención sea personalizada lo va a hacer a alguna de las jurisdicciones adheridas”, explicó la especialista.

Aclaró: “Que San Juan no esté adherida no significa que una persona de la provincia no pueda llamar”. Pueden hacerlo ya que hay convenios con organismos nacionales que están dentro del territorio “con lo cual si fuera necesario derivarlo se puede hacer”. Entre ellos está el Ministerio de Justicia, el de Desarrollo Humano y Promoción Social y el de Salud.

La mayor parte de los ciudadanos que ha llamado desde febrero hasta la actualidad ha consultado en primer lugar, sobre aspectos jurídicos, el segundo puesto lo ocupan los psicológicos. En total fueron los 50 las consultas recibidas y 44 de esos casos ya han sido resueltos.

¿Qué cambiaría si San Juan se une a la red?

Si la provincia firma el convenio se va a comprometer a cooperar “con los recursos que tenga”. “No se le está pidiendo ni a la provincia ni a los municipios que pongan un peso más de los que tiene”, aclaró Ortíz.

Es decir que, San Juan deberá poner a disposición todo para que “cuando una persona lo necesite, consultar si en ese momento el recurso está disponible, ni siquiera está obligado a darlo”.

“El punto fuerte de la red es la cooperación y unir los recursos que hay en el país, hay un montón que la gente desconoce y al unirlos y coordinarlos por un solo organismo se le brinda un mejor servicio a la persona que lo necesita”, argumentó la directora de Asuntos Legales y Jurídicos.

¿Cómo funciona?

Los sobrevivientes de accidentes de tránsito y los familiares de víctimas de estos hechos que requieran asistencia deben comunicarse a la línea telefónica nacional y gratuita 0800 122 7464. Tendrán que llamar de lunes a viernes de 8 a 20 para recibir atención directa de un equipo multidisciplinario. Fuera de ese horario funciona un contestador automático en el que los usuarios podrán dejar sus mensajes con todos los datos necesarios para que se comuniquen con ellos el primer día hábil inmediato.

Algo a tener en cuenta es que esta red interviene en la instancia post emergencia. En situaciones de emergencia se debe llamar siempre primero al 911.