Una escena cotidiana para esta pareja –de un mes de amor– que ya planea convivencia. Guido Mazzoni (36), abogado, apasionado por las motos y dueño de un gimnasio de crossfit, pasa por Sol Pérez (26), para llevarla de las grabaciones de Involucrados (América), a las de Gossip (KZO). Dos de los programas en los que “la ex chica del clima” participa (los otros son Tarde pero temprano y La peluquería de Don Mateo, América). Guido estudió en el Colegio San Juan Bautista, el mismo en el que se educó Roberto García Moritán, futuro marido de Pampita.“Es divertido y tiene una energía súper positiva”, describe Sol

Están de novios hace un mes, y ya buscaron un departamento por el barrio de Belgrano para convivir (Foto Revista Gente).

“Eso me envalentonó. Porque fui yo quien tomó la iniciativa invitándolo a comer a casa. Él me confesó que casi tira su teléfono cuando escuchó la propuesta”, relata. “Estamos juntos desde ese día, casi conviviendo. Lo bueno es que no es celoso, ni demandante. Esta semana ya cumplimos un mes, y decidimos irnos a vivir juntos, ya buscamos un departamento por Belgrano para que nos quede más cerca de los trabajos”, concluyó Pérez, que este verano, en Mar del Plata, protagonizará la comedia “20 millones”, junto a Carmen Barbieri.

Sol se siente cuidada y protegida por Guido y eso le encanta a la conductora. (Foto Revista Gente).

Foto de Revista Gente

La entrada Sol Perez: “Hace un mes lo invité a cenar y ya nos vamos a vivir juntos” se publicó primero en GENTE.