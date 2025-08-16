Este viernes 15, la pantalla de HUARPE TV se llenó de sonrisas, ilusión y un toque de periodismo infantil. Fue en el programa Yo Te Invito, donde Felipe, de 9 años, e Isabella, de apenas 6, se animaron a jugar a ser periodistas por un día y lograron algo que muchos adultos sueñan: entrevistar al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Entre risas, le preguntaron al mandatario si lee el DIARIO HUARPE.

Orrego, un hombre acostumbrado a las preguntas de los periodistas de San Juan, fue entrevistado en el marco del Día del Niño por los chiquitos Felipe e Isabella, quienes no se achicaron ante el desafío y le consultaron de todo. El mayor de los niños, Feli, le fue directo al gobernador, "¿Leé el DIARIO HUARPE?".

El mandatario sanjuanino no titubeó tampoco y respondió: "Claro que leo el DIARIO HUARPE. Es un diario muy práctico, en todas sus facetas, en papel y en digital", destacando así la edición impresa y el portal www.diariohuarpe.com.

"Un diario que habla mucho de actualidad y yo lo leo", destacó el santaluceño, marcando que el HUARPE es su diario de referencia de la actualidad local.