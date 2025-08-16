Este viernes 15, la pantalla de HUARPE TV se llenó de sonrisas, ilusión y un toque de periodismo infantil. Fue en el programa Yo Te Invito, donde Felipe, de 9 años, e Isabella, de apenas 6, se animaron a jugar a ser periodistas por un día y lograron algo que muchos adultos sueñan: entrevistar al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

Publicidad

Ambos son alumnos del colegio Don Bosco, Felipe cursa cuarto grado e Isabella primer grado, y con su frescura y curiosidad transformaron la entrevista en un momento único. Con preguntas simples, pero profundas, los pequeños lograron que Orrego compartiera emociones, anécdotas de su niñez y mensajes llenos de esperanza para todos los chicos de la provincia.

Uno de los instantes más especiales fue cuando el gobernador recordó qué soñaba ser cuando era niño: "Yo cuando era chico siempre quise ser deportista, pero cuando tuve una edad donde ya podía razonar un poco más, sentí ganas de servir, de ayudar, de resolver problemas. Alguna vez soñé con ser intendente de Santa Lucía y después gobernador. Mi abuelita me decía: ‘Guarda Marcelo, que a veces los sueños se hacen realidad’. Y me costó, tuve que intentarlo varias veces. Fui candidato a intendente y no gané, fui candidato a gobernador y tampoco, pero seguí insistiendo y en 2023 pude cumplir el sueño más importante de mi vida: ser gobernador de San Juan”, relató con emoción.

Publicidad

En medio de risas y juegos, también hubo lugar para un mensaje especial que Orrego quiso dejar a todos los niños sanjuaninos en la previa del Día del Niño: "Que siempre sueñen lo que quieran ser, que lo que hagan le pongan todo el amor del mundo y confíen en ustedes mismos. Las cosas se pueden hacer si se hacen con amor y pasión. Que le pongan el alma a todo lo que hagan”.

El encuentro se convirtió en una experiencia inolvidable tanto para los pequeños periodistas como para el mandatario, que se mostró conmovido por la espontaneidad y la inocencia de Felipe e Isabella.

Publicidad

La edición especial de Yo Te Invito dejó un mensaje claro: los sueños, por más lejanos que parezcan, se pueden cumplir con esfuerzo, perseverancia y pasión. Y que la voz de los niños, en un espacio pensado para ellos, tiene la fuerza de inspirar a toda una comunidad.