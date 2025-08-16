Un dramático episodio con final feliz se vivió en Colonia Fiorito, 9 de Julio, cuando una familia decidió intervenir al ver a una perrita atrapada en un canal, en riesgo de morir ahogada. La protagonista del rescate fue Damaris Díaz, de 21 años, quien sin pensarlo dos veces se arrojó al agua para salvar al animal.

“Íbamos pasando con mi familia, vimos al perrito y no quedó otra opción que meternos a rescatarla”, contó la joven, que actuó pese al intenso frío y a lo peligroso del cauce. El animal se mantenía a flote gracias a la basura acumulada en el canal, entre ruedas y desechos.

Según relató Damaris, el impulso fue inmediato: “La vimos con tanto frío que no teníamos otra opción. Me ataron con una ruleta porque no conocía el canal, y así logramos sacarla”. El estado de salud de la perrita es bueno, aunque permanece bajo observación. “Está bien, ahora se está secando y pronto la llevaremos al veterinario para castrarla. Decidimos adoptarla y le pusimos el nombre de Adita”, comentó emocionada.

La joven destacó la fortaleza del animal en medio de la adversidad: “No sabemos si pertenecía a alguien o si cayó sola al canal, pero preguntamos por la zona y nadie la reconoció. Nos pareció raro verla ahí, con tanto frío, pero ahora está a salvo con nosotros”. El rescate, según Damaris, tuvo también un trasfondo espiritual. “Nosotros veníamos de la iglesia, de una actividad con chicos y perritos. Cuando vimos a la perrita sentimos que era como un mensaje de Dios, y no dudamos en ayudarla”.

La historia rápidamente generó repercusión en la comunidad, tanto por la valentía de la joven como por el gesto solidario de su familia, que transformaron una situación de peligro en una nueva oportunidad de vida para la perrita.