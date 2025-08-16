En la antesala del Día del Niño, el gobernador Marcelo Orrego abrió su corazón en una entrevista hecha por niños en el programa Yo Te Invito y compartió una historia que no solo habla de política, sino de sueños, perseverancia y amor por lo que se hace. Con un tono cercano, recordó cómo aquellos deseos que nacen en la niñez pueden convertirse en realidad, siempre que se acompañen de esfuerzo y convicción.

Publicidad

“Yo cuando era chico siempre quise ser deportista”, comenzó contando Orrego, dejando entrever que, como cualquier niño, sus primeros sueños estuvieron ligados al juego, la diversión y el deporte. Sin embargo, a medida que creció, su mirada sobre el mundo comenzó a transformarse. “Cuando tuve una edad donde ya podía razonar un poco más, sentí que tenía ganas de servir, tenía esa vocación de resolver problemas, ayudar”, explicó al responder la pregunta de sus pequeños entrevistadores de Yo Te Invito, Felipe e Isabella, alumnos de 4º y 1º grado del colegio Don Bosco.

Fue en esa etapa de su vida cuando germinó en él la idea de trabajar por los demás. “Alguna vez sentí en el corazón que quería ser intendente de Santa Lucía y ser gobernador”, confesó, revelando cómo una ilusión de juventud se convirtió en el motor que lo impulsó durante años. Pero ese camino no estuvo exento de desafíos y caídas.

Publicidad

Con una sonrisa, recordó un consejo lleno de ternura que le dejó su abuela: “Guarda Marcelo que a veces los sueños se hacen realidad”. Aquella frase, cargada de sabiduría y cariño, lo acompañó cada vez que la vida le presentó un obstáculo.

“Me costó, tuve que volver a intentar. Fui candidato a intendente y no me tocó ganar, seguí insistiendo. Después fui candidato a gobernador y tampoco me tocó. Y seguí intentando”, relató con sinceridad, dejando al descubierto la resiliencia que se necesita para no rendirse.

Publicidad

Finalmente, después de años de trabajo, llegó el día más esperado. “En el año 2023 pude cumplir el sueño más importante de mi vida, que voy a llevar siempre en mi corazón: ser gobernador de San Juan”, expresó con emoción.