Soles, con presencia argentina, accedió a la final Oeste del básquetbol de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Soles de Mexicali, con el concurso del argentino Daniel Amigo, accedió a la final de la división Oeste del Básquetbol de México, al sentenciar anoche la serie semifinal ante Panteras de Aguascalientes, por 4-2.



En el sexto y último encuentro de la llave, el elenco de Mexicali se impuso claramente por 98-75



Amigo, pivote nacido en la ciudad texana de El Paso hace 24 años, resultó una de las figuras del quinteto vencedor.



El ex jugador del Debreceni de Hungría, que adoptó la ciudadanía argentina por sugerencia de sus padres, finalizó con una planilla de 19 tantos (8-12 en dobles, 3-4 en libres), 8 rebotes, 3 asistencias y un tapón en 24 minutos.



Soles se medirá en la definición regional con Aguacateros de Michoacán, el equipo que conduce el entrenador argentino Nicolás Casalánguida (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) y que tiene en sus filas al escolta bahiense Lucio Redivo (ex Bahía Basket). La final comenzará el miércoles 22.



En el otro encuentro jugado en la noche del sábado, por la zona Este, Mineros de Zacatecas derrotó por 85-81 a Leñadores de Durango y estableció la paridad 3-3 en la serie que irá a un séptimo partido.



En el conjunto perdedor que dirige el DT rosarino José Juan Pidal se destacó el armador cubano Reynaldo García (ex Estudiantes de Concordia), con un saldo de 19 tantos y 12 asistencias.