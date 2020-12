Sólo algunos trabajadores del comercio recibirán plus de fin de año

En este fin de año 2020 casi no quedan sectores que se salvaron del golpe económico que significó la pandemia. Con esto en mente, desde el Sindicato de Empleados de Comercio pedirán que el plus de fin de año lo paguen sólo aquellos empresarios que nunca dejaron de trabajar durante la emergencia sanitaria.

Mirna Moral, la titular del SEC, explicó a DIARIO HUARPE que será una excepción por este año teniendo en cuenta que un grueso del comercio ha sufrido una caída en las ventas, que también los afecta directamente. “Este año vamos a priorizar que se resguarden las fuentes de trabajo y que tanto el aumento salarial como el aguinaldo y el sueldo se paguen en tiempo y forma de una sola vez”, detalló.

La dirigente dijo que sí les han pedido a los comerciantes que no pagarán el bono que hagan una atención a sus trabajadores en forma de colaboración, que puede ser en dinero pero también en producto. "Esperamos un reconocimiento, una forma de compensación por todos los días y la exposición que han tenido los trabajadores, puede ser mercadería, alimentos o una caja navideña, pero que reconozcan el esfuerzo que también ellos hacen”, afirmó la dirigente.

En cambio, los afiliados que han estado en atención de supermercados, call centers, empresas de limpieza y hasta en el agro, ya que tienen representados que trabajaron en el combate contra la lobesia botrana, reciban el plus.

El monto que pedirán dependerá de si el trabajador que estuvo ejerciendo sin parar de marzo a la actualidad tuvo o no contacto con el público. Los que pudieron seguir con cierto nivel de aislamiento recibirán $8.000 y los más expuestos cobrarán $13.000.

Moral también hizo una distinción entre el plus navideño y el adelanto de aumento que recibirán de $5.000 todos los empleados de comercio. “Esto no es optativo porque no es un plus, sino que es parte del acuerdo salarial. Vamos a controlar que esto sea efectivo en todos los comercios de la provincia”, adelantó.