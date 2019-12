Sólo la sexta parte de quienes se perciben trans antes de los 13 años pudieron expresarlo

AGENCIA TÉLAM

El 70 por ciento de las personas trans adultas se autopercibieron como tales antes de los 12 años, pero sólo una sexta parte de ellas pudo expresarlo socialmente "en tiempo real" y más de la mitad tuvo que esperar más allá de los 13, según una investigación que sirvió de base para la primera guía de acompañamiento para las infancias y adolescencias trans de la Argentina, realizada con apoyo de Unicef, Onusida y la FALGBT.



El dato cuantitativo surge de la Primera Encuesta de Vulnerabilidades de la Población Trans santafesina realizada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) a partir de 372 encuestas a personas trans mayores de 17 años, sobre un universo de más de mil mujeres y varones trans que viven en Santa Fe.



Los primeros datos de esta encuesta a los que tuvo acceso Télam muestra que 7 de cada 10 "recuerda haber percibido su identidad de género trans hasta los 12 años", pero sólo el 39,2% pudo "comprender lo que le pasaba" a esa edad, es decir, "de alguna manera ponerle nombre y apellido, entender que eso es 'ser trans'".



Pero cuando el foco se desplaza a quienes pudieron expresar abiertamente su identidad de género -es decir adoptar otro nombre, pronombre, forma de hablar, modo de vestir, entre otras manifestaciones para adecuarlos a su construcción identitaria- "ese porcentaje se reduce a 12,3%", dice el informe.



El subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe y vicepresidente de la FALGBT, Esteban Paulón, aseguró a Télam que "si bien cada vez es menor la demora entre sentirlo y poder expresarlo" producto de los avances legislativos y el cambio social, ese desfasaje todavía existe producto de "la represión del entorno -que dice 'no hagas esto o lo otro' o 'comportate como un hombrecito'- o que no es lo suficientemente abierto para que los niños, niñas y adolescentes puedan contar lo que les pasa".



"Esa imposibilidad de expresar en tiempo real su identidad de género autopercibida es parte del origen de la vulnerabilidad en la que crecen y se desarrollan las personas trans, por eso trabajar la visibilidad durante el período escolar permitiría una expresión más temprana y sería preventivo de infancias que se transitan con enorme angustia, exclusión y vulneración de derechos", dijo.



De hecho, la misma encuesta reveló que el 51% de las personas entrevistadas tuvo al menos un intento de suicidio.



"El acompañamiento a las infancias trans y la construcción de entornos abiertos y amorosos, es la mejor política pública para prevenir y erradicar la discriminación y la exclusión hacia mujeres y varones trans: con este objetivo, entre otros, lanzamos esta publicación", concluyó.



La guía "Infancias y adolescencias trans y de género variable: orientaciones para su acompañamiento" busca ser una herramienta para capacitación y formación de educadores, trabajadores sociales, abogados, médicos, enfermeros "y cualquier otro agente estatal que tengan la responsabilidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que busca ratificar la perspectiva despatologizadora", dijo.



"Un niño, niña o adolescente que está expresando una identidad trans no tiene un problema: sólo hay que trabajar en entornos que le permitan expresarlo libremente", concluyó.



Otros mitos fuertemente arraigados que esta guía busca ayudar a despejar son "que la sexualidad -la orientación sexual y la identidad de género- nace con la mayoría de edad", que "los niños y adolescentes 'se pueden arrepentir'" de la construcción identitaria que están realizando, que "la expresión de género debe corresponder en un 100 % al estereotipo" correspondiente y "que todos los adolescentes y jóvenes requieren de tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para hacer su transición social".



La guía fue elaborada a partir de la experiencia de un "servicio inédito en América Latina": el ofrecido por el Gobierno de Santa Fe acompañando a más de 140 niños y niñas y sus familias en el marco del Proyecto Género y Familia; y además es "la primera la primera publicación que acompaña UNICEF, ONUSIDA y ONU ARgentina en relación a las infancias y adolescencias trans y de género variable".



Además de Paulón y Passarelli, participaron de la presentación el Coordinador Residente de ONU Argentina, Roberto Valent; la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana; la Presidenta de la Red LACTrans, Marcela Romero; la directora del Instituto contra la discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid; y la presidenta electa de la FALGBT, Flavia Massenzio, entre otros.