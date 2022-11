¡Sorpresa total! Gerard Piqué anunció que se retira del fútbol profesional

A sus 35 años de edad, Gerard Piqué sorprendió al mundo entero este jueves 3 de noviembre. El defensor del FC Barcelona publicó un video en sus perfiles de redes sociales, en el que anunció su retiro del fútbol profesional. Tras la noticia, su nombre se volvió tendencia en las plataformas del cibermundo. Según él, este sábado, ante Almería por LaLiga, será su última vez en un campo de juego.

"Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Como mucho de ustedes soy del Barsa desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barsa", comenzó explicando Piqué, sorprendiendo a todos los amantes del fútbol.

Luego, Gerard destacó: "Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barsa, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo... Que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos por siempre. Hace veinticinco años que entré al Barsa, me fui y volví".

"El fútbol me lo ha dado todo, el Barsa me lo ha dado todo. Ustedes, culé, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barsa no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barsa a mis hijos", añadió el español.

2022 lleno de emociones para Gerard Piqué

Para cerrar, Gerard Piqué acotó: "Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barsa siempre". Cabe recordar que el zaguero ha tenido un año muy difícil en cuanto a lo personal y laboral. Su separación con Shakira, las supuestas infidelidades, una nueva relación con Clara Chía Martí, entre otras cosas, fueron las que le dejaron unos meses para el olvido.