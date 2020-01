Stiglitz estima que la Argentina deberá realizar quitas de deuda significativas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, sugirió hoy que la Argentina deberá hacer recortes en su deuda significativos, en declaraciones formuladas en el marco del Foro Económico de Davos.



Según el economista estadounidense, "la realidad es que (Argentina) tendrá que haber cortes de cabello significativos", reportó la agencia internacional Bloomberg.



"No puedo concebir ningún modelo razonable que no diga que tiene que haber cortes de pelo significativos. Sería una fantasía pensar lo contrario", enfatizó Stiglitz.



Especialista en deuda pública y reestructuraciones, Stiglitz fue mentor del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, con quien trabajó en la Universidad de Columbia.



Al igual que el ministro argentino, Stiglitz señaló además que la Argentina necesita tiempo para hacer crecer la economía, porque "sabemos lo que sucede si seguimos el otro camino".



Por último, dijo que “los prestamistas deberían haber conocido el riesgo; es por eso que cobraron una tasa alta".



"No están siendo sorprendidos. Probablemente no hicieron su tarea, pero sabían que había un riesgo", culminó.