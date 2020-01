Stolbizer elogió a Larreta pero ante Iglesias, Bullrich y Pichetto "se corre para el otro lado"

La referente del partido GEN, Margarita Stolbizer, elogió hoy al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero advirtió que cuando escucha a otros dirigentes de Juntos por el Cambio como Fernando Iglesias, Patricia Bullrich o Miguel Pichetto "se corre para el otro lado".



"Me invitaron a la inauguración del Ministerio de Educación en la Villa 31 y sinceramente me impactó mucho eso, no solo por la infraestructura, un edificio fantástico, sino porque es un proyecto de integración social y barrial. Agradecí mucho eso y obviamente hablamos de cuestiones más generales de la política. Fue una muy buena reunión", expresó Stolbizer sobre el encuentro en el que también estuvo el vicejefe porteño, Diego Santilli.



La ex diputada se mostró abierta al diálogo para explorar acuerdos: "Tenemos que mirar un poquito lo que ocurre, porque seguir en una posición tan cerrada como la que hemos sostenido hasta hoy, yo digo hasta de modo autocrítico, a veces parece soberbio cuando uno se para en un lugar y dice 'yo no hablo con nadie'. Me parece que tampoco es bueno eso, sobre todo a la luz de los resultados", dijo a la radio Once Diez.



Pero aclaró que "mantengo el equilibrio y la expectativa de ver cómo se van a posicionar", ya que "yo salgo muy conforme de la conversación con Larreta, pero después escucho a Fernando Iglesias, Bullrich o Pichetto, y la verdad, corro para el otro lado".



"Nosotros vamos a valorar como partido político cómo nos paramos. Esto es absolutamente prematuro", añadió.



Sobre el gobierno de Alberto Fernández, la dirigente del GEN sostuvo que "hay señales que me parecen buenas y alentadoras, y hay otras que me parecen horrorosas", aunque admitió que "hay muy buena gente haciendo buena gestión" y pidió "darles el margen de 120 días que se le da a todo gobierno nuevo".