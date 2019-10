Sturgeon pedirá a Londres un referendo de independencia para 2020

La primera ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, prometió impulsar un segundo referendo de separación del Reino Unido para el año que viene, por lo que necesitará pedir la autorización al gobierno británico “antes de fin de año”. "Mi decisión es que el referendo se celebre el próximo año. Y nos estamos preparando", indicó Sturgeon durante un apasionado discurso de cierre del congreso de su Partido Nacionalista Escocés (SNP) en la ciudad de Aberdeen. La ley de referendos, que tiene altas chances de ser aprobada antes de fin de año, se encuentra en tramitación en la Cámara escocesa pero necesita del Ejecutivo británico para que acceda al traspaso de poderes, algo que Londres hasta ahora se opone. El primer ministro británico, Boris Johnson, ya descartó una negociación con Escocia, por lo que todo apunta a que la petición de independencia escocesa termina por resolverse en los tribunales. La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), prevista para el 31 de octubre, no solo sumió al país en la mayor crisis política de su historia reciente, sino que abre la posibilidad de que Escocia celebre un segundo referendo de independencia, avalada por el apoyo mayoritario del SNP y el cambio de tendencia que reflejan las encuestas. Johnson afirmó a principios de este mes que se esforzará "a fondo" para evitar la independencia de Escocia e insistió en que, tras el Brexit no habrá razones para que los escoceses quieran abandonar el Reino Unido, ya que "recibirán la ayuda financiera de la administración central". El SNP busca un referendo como el que celebró en 2014, cuyos términos fueron pactados por el gobierno del conservador David Cameron y del nacionalista Alex Salmond en lo que se llamó "Acuerdo de Edimburgo". La consulta en ese entonces se zanjó con el 55 % en contra de la independencia, ante el temor de que separarse de Londres llevara a Escocia a un divorcio directo con el bloque comunitario. Lo que se concibió como un debate zanjado en 2014, resurgió en 2016 después de la victoria del Brexit en un referendo celebrado en todo el Reino Unido en el que una mayoría de escoceses se pronunciaron en contra. Sturgeon añadió que, de ser independiente, Escocia "estaría en el mercado común" europeo y sería "el vecino más próximo" del Reino Unido, lo que le otorgaría este papel de enlace entre ambos territorios y la convertiría en "un imán para inversiones globales", informó la agencia de noticias EFE. Un sondeo publicado este fin de semana por el diario The Sunday Times, otorga al independentismo un apoyo del 50 %, lo que significa un aumento del 5 % respecto al resultado de 2014, mientras que otras encuestas pronostican además que ese porcentaje aumentaría en caso de producirse un Brexit sin acuerdo. Según algunos analistas consideran que la tendencia secesionista va tomando terreno y que aquellos escoceses más apáticos con la política y los europeístas ahora apoyarían la independencia como modo de mantenerse dentro de la UE. Esta modificación se vio reflejada el 5 de octubre pasado cuando miles de personas participaron en Edimburgo de una gran manifestación independentista, organizada por el grupo Todos Bajo una Misma Bandera.