Luego de la pandemia, el número de casos de suicidios en la provincia se incrementó, generando preocupación, sobre todo en el universo adolescente. Pese a la cantidad de muertes, hablar del tema aún continúa siendo un tabú y son muy pocos los que prefieren hablar. En San Juan, existe un grupo de padres que se reúne de manera semanal para hacerle frente al dolor de la pérdida de un hijo y hablar abiertamente del tema para generar prevención.

Adriana Ferreyra es la mamá de Celeste, quien en enero del 2018 tomó la decisión de quitarse la vida. "Cele a sus hermosos 17 años decidió suicidarse, y desde ese momento la vida de esta familia tuvo un vuelco enorme. Jamás pensamos que nos podía pasar, hasta que nos pasó y ahí está el error", aseguró la mujer a DIARIO HUARPE.

Cuando se habla de quitarse la vida, para las familias y amigos de la víctima, el mayor cuestionamiento que llega luego de la decisión hace referencia a las "señales" o indicios que una persona que puede dar. "En mi caso particular, yo no las vi. Mi último recuerdo de ella es su enorme sonrisa, pero, después de que pasó, volví atrás y me di cuenta de que en algún momento las tiene que haber dado, pero no sabía nada sobre eso, no estaba educada, y nunca leí del tema, porque pensé que a mí nunca me iba a pasar, no fue un tema que se abordó mucho en mi casa", explicó Adriana.

El día después, sin dudas, en la parte más difícil de afrontar. "Fue muy difícil, uno como papá no está preparado para perder a un hijo, no es lo normal. Instantáneamente que esto sucede, llega la culpa y los miles de preguntas que se te vienen a la menta. Junto a mi marido y mis dos hijos, nos costó mucho volver a ponernos de pie, el volver a vivir con esto. Allí es donde llegamos al Grupo Renacer, donde nos ayudaron a salir adelante y hoy yo puedo hablar abiertamente y con entereza del tema", destacó Ferreyra.

La gran pérdida de la familia, con la muerte de Celeste, fue un largo proceso de aceptación y sanación interna. "En el grupo me dieron las herramientas para transcender, aceptar y continuar viviendo lo que me queda por vivir en honor a mi hija, porque en realidad lo que me dejó Cele no fue dolor y tristeza, sino amor y enseñanza para hoy poder estar hablando con ustedes y poder decirle a otros papás que sí es posible salir adelante", indicó la mujer.

Para Adriana hablar del tema abiertamente es de suma importancia. "Nadie está excepto de que le pueda pasar, nosotros como padres muchas veces nos equivocamos y no siempre tenemos la razón. La adolescencia es un periodo difícil, donde nosotros tenemos que ceder, buscar la manera de escucharlos. No podemos ser siempre los ogros, nos está faltando la comunicación, hoy ellos escuchan más a sus amigos. Es importante hacerlo, para mí ya es tarde", contó.

"Yo ya no puedo hacer que mi hija vuelva, pero le puedo decir a un papá que preste atención. Si se peleó con una amiga, si bajó las notas, si ya no quiere salir, todas son señales de alerta. Uno a veces dice que es un momento, que ya se le va a pasar, pero eso queda adentro y no sale", aseguró Adriana Ferreyra.

Recalcó que al momento de la muerte de su hija, en la escuela a la que asistía no supieron abordar la situación y no se trató, no se hizo nada al respecto. "Afortunadamente, los chicos hoy en día tienen talleres, pero los chicos que se nos están yendo son voces calladas que nadie supo escuchar y detectar. Ellos creen que pueden y no pueden solos. Necesitamos ser más empáticos, antes del reto tenemos que parar a pensar en qué está pasando, por qué determinadas actitudes", señaló.

"Para mí hablar de suicidio no es promoverlo, es prevenirlo. Es algo que sucede desde hace muchísimos años y necesitamos ponernos acorde a los tiempos que estamos transitando y hablarlo abiertamente. Es la segunda causa de muerte entre los chicos, no podemos hacer la vista gorda, tenemos que trabajar todos para que no haya más Celestes", concluyó Adriana.