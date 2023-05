La familia Muñoz atraviesa un duro momento. Rafael, el más pequeño de sus integrantes, que padece la enfermedad hipertensión arterial pulmonar, necesita un medicamento para mejorar su calidad de vida y que los diferentes síntomas o infecciones no deterioren su cuerpo. Pero, la familia aún no llega a esa droga, debido a que el único laboratorio, que la provee, no lo hace, pese a que está obligado por la Justicia argentina a realizarlo, según explicó el padre del niño, Andrés Muñoz, a DIARIO HUARPE.

"Si no le dan el medicamento a mi hijo, se muere", sentenció.

El sotatercep es el medicamento que requiere el pequeño sanjuanino, según le indicaron el hospital Garrahan. Merck Sharp and Dohme, más conocida en Argentina como MSD, es la farmacéutica que trabaja con la droga en etapa experimental. Se ubica en Munro, Buenos Aires, y según Andrés Muñoz, bajo la ley argentina y por decisión de la justicia, debería entregar el remedio, pero esto no ocurre.

Lo que hay son solo excusas, argumentó indignado el hombre. Desde MSD le explicaron que no cuentan con la medicación y que no la envían tampoco desde Estados Unidos pese a que hay aprobaciones de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA).

Lo que más bronca le da a Muñoz es que, en el país, se está haciendo una prueba experimental de la medicación con adultos. Pero sobre esto, la compañía le comunicó a Muñoz que de eso se encarga una empresa tercerizada y que tampoco hace entrega de la droga.

Por todos los obstáculos, Muñoz decidió llevar el caso ante la Justicia Federal y consiguió que la Cámara de Mendoza revocara un fallo adverso e implementara una medida cautelar, obligando a la farmacéutica a entregar el remedio. Incluso le puso una multa por no hacerlo, una vez emitido el fallo. Como las cosas siguieron igual, el padre de Rafael acudió de nuevo a la Justicia por violación a una orden judicial.

Pasaron varios meses desde que inició esta lucha, desde febrero que la familia Muñoz exige a MSD el medicamento, pero aún la solución no llegó. Mientras tanto, Rafael, sin remedio, padece las consecuencias de su enfermedad.