Desde hace años las abuelas tienen remedios que elaboran de forma casera para los diversos malestares. Son fórmulas que desde hace tiempo aplican en ellas, sus hijos, sus nietos y hasta amigos y vecinos y les dan resultado. Es por ello que se siguen replicando y conociendo, porque son cada vez más las personas a las que les llegan esas soluciones que alivian distintos dolores de forma rápida. Al ser efectivas, se difunden de boca en boca y cada vez llegan a más ciudadanos.

DIARIO HUARPE realizó un relevamiento y recolectó algunos de estos remedios caseros que mujeres de la provincia utilizan en sus vidas.

“En casa, a todos los que les duele el estómago le damos ajenjo o té de burro”, contó Soledad, una mujer de 78 años.

Mientras que, Rosario, una mujer de 80 años que está de vacaciones por San Juan pero vive en Buenos Aires, coincidió. Además, esta adulta mayor recomendó el burro para el mate porque es digestivo.

“El ajenjo es muy bueno para el estómago. Me lo llevo desde acá porque lo crían en las montañas y no es el mismo que el que me venden en Buenos Aires. A mí me hace muy bien y, cada vez que a alguien le duele el estómago, le digo que se tome ese té. Después me lo empiezan a pedir y les hace muy bien”, dijo Rosario.