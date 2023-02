“No quiero plata”. Así manifestó Raúl Arias, un sanjuanino que está pasando por un momento muy delicado de salud y pide que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se haga cargo de una costosa medicación. Según contó, el remedio que necesita el hombre de 53 años, quien padece esclerosis múltiple y fue paciente oncológico, tiene un valor de $7.000.000.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Arias dijo que lleva cuatro años “peleando” por el medicamento. “Yo busco que PAMI se haga cargo. Llevo tres a cuatro años peleando pidiendo el mismo medicamento, pero genérico y después se cambió por este que solicito. Ninguno fue autorizado por PAMI. No lo voy a lograr, salvo que realice un amparo”, expresó.

En continuidad con su situación, aclaró que está jubilado por discapacidad debido a la enfermedad que padece. Además, señaló que debe enfrentar el día a día con calmantes y una medicación paliativa que le brinda una médica. “Este remedio lo costeo por mis propios medios”, afirmó.

“Un medicamento, llamado OCTELIZUMAB 600, sale $7.000.000 y debe adquirirse dos veces al año”, expresó Arias.

“Tengo otra medicación que me da PAMI que vale $100.000 mensualmente y tampoco la puedo costear. La tuve autorizada, me la dieron dos meses y me la quitaron”, contó. También destacó que el Gobierno local tampoco se hizo cargo porque tiene dicha prestación.

“Una enfermedad bastante cruel”

En 2013, Arias tuvo cáncer de colon. Fue tratado y actualmente está de alta. En 2019 le diagnosticaron esclerosis múltiple y celiaquía. Desde ese año, intenta que la obra social le entregue los medicamentos.

“La medicación no me va a permitir que siga avanzando la enfermedad, pero no me va a curar”, sostuvo.

“Es una enfermedad bastante cruel, te quita vista, movilidad y afecta a todos los órganos del cuerpo. Actualmente, necesito un andador o ayuda”, dio a conocer. También contó que vive con su mujer y un hijo, y otro hijo que vive con su pareja. “También cuento con otros familiares, pero también tienen su vida”, manifestó.

“No quiero plata”

Por último, el sanjuanino agradeció a la gente que se comunicó con él y le donaron dinero a través del CBU o Mercado Pago. “No quiero plata ni nada económico en este momento. Quiero solucionar mi problema a través del PAMI. A pesar de ello, el apoyo de la gente es bastante importante y tiene mucho valor para mí”, finalizó.