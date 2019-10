Sube el petróleo ante posibles nuevos recortes de la OPEP y enfriamiento de economía global

Los precios del petróleo crudo subieron hoy en los principales mercados internacionales debido, según los analistas, a posibles nuevos recortes en diciembre de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y a un enfriamiento de la economía global.



En Nueva York, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió US$ 0,85 (1,59%) hasta US$ 54,16 el barril; y en Londres el Brent registró un alza de US$ 0,59 (1%) hasta US$ 59,55 el barril.



Los precios del petróleo subieron después de un informe de la OPEP y sus aliados contempló recortes de producción más profundos cuando esta organización se reúna en diciembre.



El informe, según el canal especializado CNBC que citó fuentes cercanas al grupo de productores, refleja rumores según los cuales se espera que los recortes se realicen en respuesta a las perspectivas de un crecimiento de la demanda más débil.



El petróleo ya había subido algo después de que China señalara avances en las conversaciones comerciales con Estados Unidos, pero las ganancias se vieron limitadas por las previsiones bajistas de una acumulación de existencias de crudo de Estados Unidos.



En julio, la OPEP y Rusia acordaron extender un recorte de producción de 1,2 millones de barriles por día durante nueve meses; Arabia Saudita hizo los mayores recortes; y ahora se trataría de dar un nuevo paso.



En paralelo, el Fondo Monetario Internacional pronosticó la semana pasada que las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las disputas comerciales en todo el mundo frenarían el crecimiento global en 2019 a 3%, el más débil en una década.



Un crecimiento económico más bajo generalmente significa una menor demanda de productos básicos como el petróleo.



Además, Goldman Sachs ha reducido su pronóstico de crecimiento en la producción de petróleo de esquisto de EE. UU. en 2020, y ha reducido ligeramente sus perspectivas para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo el año que viene.