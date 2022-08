A través de la página oficial del Gobierno de la Nación, el pasado sábado se conoció que mediante la resolución 514/2022 se dejaba constancia de que a partir del 1 de agosto aumentaba el valor de venta de la tarjeta SUBE, como así también el saldo de emergencia disponible por usuario. En el caso del plástico, se determinó un monto de $126 para su comercialización. Pese a este número establecido, los kioscos y almacenes de la provincia no lo respetan.

Tras la nota publicadapor este medio el pasado domingo, varios usuarios de la Red Tulum denunciaron que conseguir una tarjeta SUBE en el precio establecido por Nación es imposible. Actualmente, dependiendo la zona, los valores oscilan entre los $300 a $700. Este diario salió a hacer un relevamiento por los kioscos del radio céntrico y determinó que existe sobreprecio en la venta.

Tal como sucede con el "plus" por cada recarga que se le realice a la tarjeta SUBE, que no corresponde cobrarlo, en el caso de la venta del plástico sucede lo mismo, indicó Alberto Castro, director de coordinación de la Red Tulum a DIARIO HUARPE. "El precio está regulado, pero generalmente queda a criterio del vendedor. Sucede lo mismo que con la recarga, no deberían cobrarlo, porque se les está pagando un beneficio, pero es un porcentaje muy mínimo el que reciben por prestar el servicio", explicó.

En cuanto al argumento de los vendedores, Castro dijo que la respuesta que reciben, casi siempre, es la misma. "Cuando les planteamos que no debería ser tanto, nos responden que hay una serie de gastos que mantener como, por ejemplo, la luz, internet y que no les alcanza con el monto mínimo que reciben por prestar el servicio", detalló.

Quien está a cargo del controlar estas irregularidades es precisamente la Dirección de Control y Seguridad en el tránsito, que no sólo regula el transporte público de pasajeros y el tránsito en sí, sino también es la encargada de recorrer los diferentes puntos de venta y recarga de la SUBE. "Por estos días estaremos saliendo a las calles, para verificar la situación. Vamos a ver cuánto es lo que se está cobrando por cada una de transacciones", finalizó el director.